民進黨與時力還是盟友？蔡總統：必須顧及支持者感受

2018-01-22 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



勞基法再修法，引爆民進黨與時代力量之間的衝突，蔡英文總統今天接受媒體專訪時，被問到時代力量還是民進黨的友黨嗎？她表示，她不覺得時代力量是站在民進黨對立面的政黨，但她坦言，民進黨覺得時代力量有一些的做法上面讓民進黨支持者覺得是說是不是有點過度。

蔡總統今天接受鄭弘儀專訪，鄭弘儀問蔡總統還會繼續幫黃國昌、洪慈庸站台嗎？蔡總統沒有正面回應，她說，民進黨的支持者希望時代力量可以在民進黨共同的追求的價值跟理念這些事情上面能夠繼續的來支持，那繼續跟民進黨一起來面對很多的挑戰，這個是民進黨支持者的期待，做為民進黨主席的身分，她也必須要去顧及到民進黨支持者的感受。

蔡總統表示，民進黨的支持者也希望這個理念相近的盟友可以繼續跟民進黨在一起，但是從大局的角度來看的話，民進黨也覺得他有一些的做法上面我們支持者覺得是說是不是有點過度。

至於時代力量還是友黨嗎？蔡總統說，她不覺得他們是站在我們的對立面的政黨，民進黨大方向、價值取向上，應該還是比較相近的，只是有一些議題上面的，可能有一些比較大的差異等等，那這些必須要去面對、要去處理，總的方向上面．她倒是覺得，在理想上面，應該還不至於偏差太大。