勞基法再修法勞工感到被背叛 蔡總統：心裡滿難過的

2018-01-22 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蔡英文總統今天接受媒體專訪，針對勞基法再修法，她表示，第二次勞基法修法「我們不算是滿意」，但是維持了勞資平衡，勞基法結構比以前好，修法過程中有很多人不滿，但是現在來看，階段性的平衡應該是有做到；這個平衡要維持，就是後續的主管機關是不是可以強力、有效的執法。

對於一些勞工或者年輕人不能理解，感覺到被背叛，蔡總統坦言「我們心裡當然覺得很難過」，畢竟我們以前都是在一起，我們也希望就是說為他們多做一點事情，那他們現在有這樣的感覺，「對我們來講，其實也是滿難過的。」

蔡總統表示，勞基法第一次修法的時候，希望落實週休二日，也希望加班的工時不要太高，但少了一點彈性；所以第二次修法把彈性加進去，現在來看的話，整個勞基法的結構比以前好多了。

蔡總統表示，第二次修法後讓加班的時間有每季彈性，但是總工時是不變；七休一入法，只有在特別情況下，由主管機關把關才會開放例外；輪班間隔時間，也在主管機關把關下，給了特殊狀況一些彈性。勞基法比較完整的保障勞工權益，也必須確保中小型業者在轉型的過程中，有足夠的空間來做調整。

蔡總統說，對勞基法修法「我們不算是滿意」，但是基本上維持了資方跟勞方的平衡。修法過程中有很多人不滿，但是現在來看，階段性的平衡應該是有做到；這個平衡要維持，就是後續的主管機關是不是可以強力、有效的執法。

被問及怎麼看許多人批評民進黨修勞基法是偏資方？蔡總統說，但是近來資方又批評她「拔鵝毛」，例如最近持續檢討最低工資，找出提升的空間，稅改也讓收入新台幣三萬元以下的人不用交稅，讓起薪朝3萬元調整，結果企業當然就說她在「拔鵝毛」。

至於修法過程中跟行政院長賴清德是不是有不一樣的意見？蔡總統表示，基本上倒是沒有，她與賴清德都會討論，也會相互尊重對方的想法。雖然民進黨有些立法委員有些不同的看法，但整個執政團隊的團結態勢有維持住。

蔡總統說，短期內勞基法應該不會有第三次修法，勞基法只是一個勞工困境的一部分，現在有些勞工或者是年輕族群面臨最大的問題是低薪，近來也要開始處理低薪問題。

【中央社台北22日電】

總統蔡英文今天說，勞基法再修法「我們不算是滿意」，但是維持了勞資平衡，勞基法結構比以前好；有一些勞工或者年輕人不能理解，感覺到被背叛，「當然，這是很痛苦的」。

蔡總統晚間接受三立電視台專訪，她表示，勞基法第一次修法的時候，希望落實週休二日，也希望加班的工時不要太高，但少了一點彈性；所以第二次修法把彈性加進去，現在來看的話，「整個勞基法的結構比以前好多了」。

蔡總統表示，第二次修法後讓加班的時間有每季彈性，但是總工時是不變；七休一入法，只有在特別情況下，由主管機關把關才會開放例外；輪班間隔時間，也在主管機關把關下，給了特殊狀況一些彈性。勞基法比較完整的保障勞工權益，也必須確保中小型業者在轉型的過程中，有足夠的空間來做調整。

蔡總統說，對勞基法修法「我們不算是滿意」，但是基本上維持了資方跟勞方的平衡。修法過程中有很多人不滿，但是現在來看，階段性的平衡應該是有做到；這個平衡要維持，就是後續的主管機關是不是可以強力、有效的執法。

她說，第二次修正勞基法「當然，這是很痛苦的」，但盡量把勞基法修到一個所需要達到的平衡，有一些勞工或者是年輕人不能理解，感覺到被背叛的感覺，「我們心裡當然覺得很難過」。

被問及怎麼看許多人批評民進黨修勞基法是偏資方？蔡總統說，但是近來資方又批評她「拔鵝毛」，例如最近持續檢討最低工資，找出提升的空間，稅改也讓收入新台幣3萬元以下的人不用交稅，讓起薪朝3萬元調整，結果企業當然就說她在「拔鵝毛」。

至於修法過程中跟行政院長賴清德是不是有不一樣的意見？蔡總統表示，「基本上倒是沒有」，她與賴清德都會討論，也會相互尊重對方的想法。雖然民進黨有些立法委員有些不同的看法，但整個執政團隊的團結態勢有維持住。

蔡總統說，短期內勞基法應該不會有第三次修法，勞基法只是一個勞工困境的一部分，現在有些勞工或者是年輕族群面臨最大的問題是低薪，近來也要開始處理低薪問題。