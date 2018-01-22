司法院提勞事法草案 勞團籲應成立「勞動法院」

2018-01-22 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



勞資爭議訴諸法律，往往因雙方各執其詞，變成沒頭官司，期間衍生的費用與舟車勞頓，還變成壓垮勞方的最後一根稻草。司法院今天提出「勞動事件法草案初稿」，包含設立勞動專業法庭，提升勞工權益並增進雙方調解合意等；對此勞動部表示樂見其成，但勞團卻有不同看法，認為必須提升至部會層級成立「勞動法院」，並縮短審判流程，才能對勞工實質有利。

過去勞工若要對雇主或企業提起訴訟，必須前往雇主所在地法院，而勞動事件法草案將讓勞工可就近在勞務地區法院起訴，並擬減輕期間須負擔的費用及舉證責任。勞動部勞資平等司司長王厚偉表示，勞資爭議司法程序若能變得更便利，對此大方向表達支持，後續將配合相關法制作業。

王厚偉指出，勞資雙方進入訴訟程序時，勞工舉證是件痛苦的事，因為打官司時，證據大多不在勞工的身上，加上民事案件與刑事訴訟不同，檢警無法介入搜索，加上勞工過去要告雇主，通常需要到雇主所在地，勞工光是舟車勞頓就被消磨掉意志，若能就近到地方法院起訴是較貼心的作法。

全產總秘書長戴國榮表示，設立勞動專業法庭是對的方向，但他主張更積極的做法－成立「勞動法院」，建議列為法務部的專職機構，或要在各地方縣市都要設立，否則光靠勞動法庭是不夠的。他認為，勞資訴訟應該「速審速決」，要放在更高層級，目前一年2萬5000多件的勞資爭議中，仍有一成未獲解決，建議應進行司法改革。

戴國榮說，當雇主違反勞基法、職安法等相關法令，或違反團體協約和個人契約時，屬於權利事項的爭議，過去要向當地縣市政府勞動局申請仲裁，但金額在150萬元以下必須要等到二審定讞，最少要花一年多的時間。若超出150萬元金額，必須等到法院三審定讞。因此除將勞資訴訟拉高層級，以提升審判效益，縮短審判期限也是重點。