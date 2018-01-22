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總預算案協商牛步化 立院將挑燈夜戰

2018-01-22 19:53中央社 台北22日電

立法院蘇嘉全今天召集朝野協商107年度中央政府總預算案，原訂要處理兩個委員會提案，但到晚間7時，內政委員會都沒協商完，進度牛步、晚間將挑燈夜戰。

蘇嘉全從上午9時30分就召集協商，上午聚焦在也屬於內政委員會的行政院預算部分，中國國民黨立法院黨團、時代力量立法院黨團對於勞動基準法修正過程有疑義，提案刪減、凍結行政院施政及法制業務預算新台幣1124.5萬元。

最後，蘇嘉全說，全案凍結1/6，合併報告一次即可，專案報告後經同意始得動支，但國民黨團書記長李彥秀堅持國民黨團提案部分保留。

下午則聚焦在行政院大陸委員會有關M503航路等後續，陸委會主委張小月說，M503航路問題，中國大陸是始作俑者，雖然目前沒有核准兩家中國大陸航空業者申請的加班包機，但歡迎其他航空公司提出申請。

此外，時代力量黨團對於日前5名立委到總統府前靜坐，但是要律見、醫師進入等都被阻擋，凍結部分預算，要求警政署要對此專案報告、經委員會同意後始得動支，甚至要求刪減警政署長的首長特別費，朝野協商同意由警政署進行專案報告。

由於到晚間7時內政委員會部分都還沒有處理完，蘇嘉全宣布今天晚間要挑燈夜戰，持續協商內政、經濟兩委員會的總預算案協商。

此外，國民黨團預計明天中午將召開黨團大會，國民黨立法院黨團書記長李彥秀晚間表示，明天召開黨團大會主要是跟黨籍立委溝通目前預算審查的狀況，並且確認各立委堅持的提案。

她說，審查總預算的關鍵在於通案的刪除，國民黨對通案的刪減數有一定的堅持，明天也會在黨團大會上討論。

國民黨立法院蘇嘉全
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