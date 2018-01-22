文化部前瞻預算支援花博 藍批：林佳龍人馬私相授受

2018-01-22 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



國民黨今舉行記者會，指文化部私相授受，將前瞻計畫中的「藝文場館營運升級計畫」預算，撥用1000萬配合台中花博所辦的一次性展覽。國民黨文傳會副主委洪孟楷指出，這項預算撥用是文化部次長李連權主導，李連權身兼任由台中市長林佳龍擔任董事長的財團法人台灣智庫的董事，質疑是小弟幫大哥違法挪用預算，李連權應該下台、鄭麗君應公開向國人道歉。

國民黨副主委洪孟楷、王鴻薇在記者會中，拿出一份文化部於去年12月14日由文化部次長李連權主導的會議紀錄，該紀錄顯示文化部將動用前瞻計畫預算去配合，今年底台中花博所辦的一次性展覽。

洪孟楷說，民進黨政府口口聲聲講前瞻計畫是要做「基礎建設」，但文化部卻把前瞻計畫當成一次性的展覽補助，且是由「藝文場館營運升級計畫」補助千萬，這樣的補助名目與前瞻計畫並不吻合，已經坐實當初前瞻計畫就是綁樁計畫、撒錢計畫。

洪孟楷質疑，台中市文化局尚未提出計畫，文化部就在內部會議承諾補助千萬元，完全無視競爭型計畫的委員審查過程，這樣程序並未合法，公務預算如此私相授受，「難道是把自己當土皇帝嗎？」這樣赤裸的分配法更是違法行政機關中立。

王鴻薇也說，鄭麗君在民進黨在野時曾任多年台灣智庫執行長，是否也是林佳龍培植的手下？一個以台灣智庫為底的近親繁殖團隊儼然成形，公務預算就在此相互互通有無，鄭麗君、李連權拿中央部會預算投桃報李，更是令基層公務員也看不下去。