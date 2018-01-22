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澳網／苦戰3盤遭逆轉 謝淑薇戰前球后無緣8強

影／蔣萬安神回 推薦柯建銘讀《做工的人》

2018-01-22 11:29聯合報 記者徐宇威╱即時報導

國民黨立委蔣萬安宣布不參選台北市長後，上午接受廣播專訪，勞基法修法通過之後，民進黨團總召柯建銘在臉書公開寫信給蔣萬安及國民黨，署名是「父執輩的老柯」，推薦蔣萬安看前監委黃煌雄所編的「三代台灣人」這本書，告訴他太早來的桂冠不是桂冠，蹲久再跳也無妨。不過，蔣萬安也推薦柯建銘去看林立青寫的「做工的人」，更批柯建銘如果有同理心，就不會在立法院強行要通過這次勞基法修法，因為台灣的經濟發展不是建立在壓榨勞工之上。

蔣萬安接受廣播專訪，推薦柯建銘讀「做工的人」，了解基層勞工。攝影／記者徐宇威
蔣萬安接受廣播專訪，推薦柯建銘讀「做工的人」，了解基層勞工。攝影／記者徐宇威
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蔣萬安柯建銘
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