金華官邸修繕承包商 立委爆：決標電話竟是空號

2018-01-22 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



親民黨立委陳怡潔發現，依據金華官邸標案的決標公告，這件限制性招標案的得標商百匠屋瓦公司，不但是成立不到一年的公司，留的聯絡電話竟是空號。陳怡潔質疑，工程品質若出問題，誰要負責? 圖／陳怡潔國會辦公室提供 分享 facebook 親民黨立委陳怡潔日前質疑，行政院違法挪用內政部建研所的補助款去修繕金華官邸，行政院在第一時間強調一切依預算法辦理。不過，行政院卻私下告知陳怡潔，這筆預算要改用第一預備金，且依據金華官底標案的決標公告，這件限制性招標案的得標商百匠屋瓦公司，不但是成立不到一年的公司，留的聯絡電話竟是空號。陳怡潔質疑，工程品質若出問題，誰要負責？

陳怡潔說，金華官邸的修繕工程是一件限制性招標案，行政院當時告訴她，得標廠商百匠公司是多方打聽才找到的廠商，但她發現，政院竟是找一家成立不到一年的廠商承包高機敏性的院長官邸，最扯的是該公司留的電話竟是空號，到時候工程品質出問題誰來負責，政院必須徹查整個發包過程。

陳怡潔並說，她在1月17日收到行政院的公文，指稱金華官邸修繕預算，來自建研所107年度的「建築節能與綠廳改善補助計畫」補助經費，但事後行政院副秘書長何佩姍又私下告訴她，行政院會動用第一預備金，行政院有沒有違造文書的問題?且錢都沒確定來源，政院怎能直接發包？

陳怡潔並說，當初建研所核定給政院院本部修繕經費的補助是727萬，與金華官邸招標的預算金額726.4萬竟然剛好一樣，既然是不同內容，標的物不同，預算為何一樣？

行政院秘書長卓榮泰表示，政院的確曾與內政部研商，要申請建研所補助修繕金華官邸，但建研所在1月17日回覆不同意，才改用政院的預算來支應，政院也已重新發文給陳怡潔，可能文還沒到。卓榮泰坦言，整個過程是有的，但政院沒有強迫建研所。

至於百匠屋瓦登記的電話是空號。卓榮泰說，政院跟百匠屋瓦的聯繫都很正常，電話也可提供委員參考，且百匠的負責人有多年經驗，所以才委託施作。卓榮泰並說，政院院本部的修繕預算與金華官邸修繕預算一樣，只是巧合。