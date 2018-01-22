陸媒：逛菊元百貨的青年李登輝 知道低殖民者一等

2018-01-22 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



前總統李登輝（右）15日度過96歲生日，左為李登輝基金會秘書長王燕軍。 中央社 分享 facebook

以上海為據點的陸媒《上觀》今天刊登一篇以《96歲李登輝的反覆人生一一「台灣獨立」是假，「回歸日本祖國」是真？》為題的文章，對前總統李登輝，文章稱，「李登輝的人生就是追求當『皇民』的一生」。

文章說，台灣李登輝這幾天又在搞新聞，這個月15日，過96歲生日的李登輝與陳水扁相會。這是李扁自2005年結怨以來的首次會面，那年，李登輝不滿陳水扁與親民黨主席宋楚瑜見面，怒罵扁「頭殼壞掉了」，「抓鬼，反被鬼抓」，扁也怒聲反嗆，從此二人形同水火。

它指出，其實，李扁結怨在陳水扁的第一個任期就開始了。2002年3月12日，陳水扁到醫院探望2000年暗助他登上地區領導人高位的李登輝，陳水扁拿著寫有「陳國勝」「李忠仁」名字的紙條，問李認識這兩個人嗎？聽說他們在幫你洗錢。這哪是在探病人，近乎在恐嚇了。看著今天拿著「台灣民主之父」簽名的李扁會，簡直是恍若隔世之感。

但文章稱，有隔世之感的，何止於今日的李扁會。李登輝活了近一個世紀，但他人生的前後翻轉，倒更像是投了幾次胎。

它說，在台北博愛路衡陽路口，有一幢玻璃帷幕的大樓。這幢外表現代大樓的前身，是1932年11月28日開業的菊元百貨公司。菊元開業時只有6層樓，後來又加了一層，人稱「七重天」。今天看是很普通的一幢樓，但在當年的台灣是最高建築，它就像今天的台北101一樣，是台北的地標。

菊元百貨賣的都是來自日本的最新流行商品，5樓有西餐廳，還有露天咖啡座，是人們逛街購物的好去處，甚至還是青年人談戀愛的好地方。菊元百貨還有一個時髦物件，就是有電梯直達7樓。當年，到台北、逛菊元、乘電梯，是很多台灣人心中的嚮往。

文章說，菊元給台灣人留下的眾多故事中，也有一個李登輝的故事。李登輝1923年1月15日生於台北縣三芝鄉，他在台北高等學校讀書時，媽媽來看他，穿著台灣傳統衫裙，一副台灣鄉下婦女形象。當時的日本人看不起台灣人，青年學生李登輝「有一種反抗的心」。台北高等學校是大學的預備學校，學生都會念大學，是未來社會菁英。因此，李登輝陪媽媽逛菊元百貨時，故意戴著台北高等學校的帽子，「要給日本人看」，讓日本人知道台灣鄉婦也有這樣優秀的兒子。

它說，在這個故事裡，我們看到，青年李登輝是知道自已是低日本殖民者一等的台灣人的。這與今天恬不知恥地說，「台灣人就是日本人」、「日本祖國論」、「釣魚島是日本的」的李登輝，是不是重新投胎之感？

文章表示，在這個故事裡，我們也看到了一個充滿虛榮心，一心想出人頭地的李登輝。在日本殖民時期的台灣，讀大學並不能真正地與日本人平起平座，奴才永遠是奴才。於是，當1930年代末，日本殖民者在台灣大搞「皇民化」運動時，李登輝看到了希望。

文章說，「皇民化」運動，就是要從精神上徹底改造殖民地人民，給殖民地人民一個虛化的日本人身份。那些一心想過日本主子一樣生活的人，看到了當日本人的機會。李登輝的「岩里正男」名字也就登場了。當時，當「皇民」還有一條捷徑，就是入伍當志願兵，投身日本殖民者侵略亞洲的戰場。「岩里正男」要求當志願兵上戰場的「血書」也就登上了當時的報紙。此時的李登輝一一「岩里正男」才有了真正的「皇民」身份。

它說，所以，後來的李登輝短暫地加入過台共，後來又隱藏在蔣經國身邊，這與當年的李登輝變成「岩里正男」道理是一樣的，為了出人頭地，什麼都可放棄重來。

文章表示，然而，李登輝終究是日本殖民時代的產物，他人生第一次活著重新投胎，就是當「皇民」，由李登輝成為岩里正男。這個烙印來之不易，也刻得最深，也時時衝擊他的人生。於是在2000年，終於背棄讓他登上大位的國民黨，暗助追求「台灣獨立」的「台獨分子」陳水扁上台，自己也成為「台獨之父」。

它說，說到底，李登輝的人生就是追求當「皇民」的一生。他以近百歲高齡去日本演講，表達對殖民主子的感情。兩岸中國人怎麼批他，並不在乎。他在意的是，感激日本人把他死於日本侵略戰爭的哥哥放入東京靖國神社，這是來之不易的「皇民」象徵。他在意的是，日本人怎麼評價他，是不是還認他這個「岩里正男」？

所以，李登輝鼓吹台灣建國，李扁二「獨」又會面，別當回事，台灣同胞更不能認真。對李登輝來說，「台灣獨立」是假，台灣回歸「日本祖國」才是目標。可以告訴李登輝的是，他的夢想永遠也實現不了。但他百年之後可以在墓碑上刻上「岩里正男」，以了他的「皇民之願」。