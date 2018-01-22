親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
手足風險藏危機
藍綠各黨拚選戰
中監發函警告扁
政治
軍事
綜合

澳網／苦戰3盤遭逆轉 謝淑薇戰前球后無緣8強

陸媒：逛菊元百貨的青年李登輝 知道低殖民者一等

2018-01-22 10:52聯合報 記者黃國樑╱即時報導

前總統李登輝（右）15日度過96歲生日，左為李登輝基金會秘書長王燕軍。 中央社
前總統李登輝（右）15日度過96歲生日，左為李登輝基金會秘書長王燕軍。 中央社
分享

以上海為據點的陸媒《上觀》今天刊登一篇以《96歲李登輝的反覆人生一一「台灣獨立」是假，「回歸日本祖國」是真？》為題的文章，對前總統李登輝，文章稱，「李登輝的人生就是追求當『皇民』的一生」。

文章說，台灣李登輝這幾天又在搞新聞，這個月15日，過96歲生日的李登輝與陳水扁相會。這是李扁自2005年結怨以來的首次會面，那年，李登輝不滿陳水扁與親民黨主席宋楚瑜見面，怒罵扁「頭殼壞掉了」，「抓鬼，反被鬼抓」，扁也怒聲反嗆，從此二人形同水火。

它指出，其實，李扁結怨在陳水扁的第一個任期就開始了。2002年3月12日，陳水扁到醫院探望2000年暗助他登上地區領導人高位的李登輝，陳水扁拿著寫有「陳國勝」「李忠仁」名字的紙條，問李認識這兩個人嗎？聽說他們在幫你洗錢。這哪是在探病人，近乎在恐嚇了。看著今天拿著「台灣民主之父」簽名的李扁會，簡直是恍若隔世之感。

但文章稱，有隔世之感的，何止於今日的李扁會。李登輝活了近一個世紀，但他人生的前後翻轉，倒更像是投了幾次胎。

它說，在台北博愛路衡陽路口，有一幢玻璃帷幕的大樓。這幢外表現代大樓的前身，是1932年11月28日開業的菊元百貨公司。菊元開業時只有6層樓，後來又加了一層，人稱「七重天」。今天看是很普通的一幢樓，但在當年的台灣是最高建築，它就像今天的台北101一樣，是台北的地標。

菊元百貨賣的都是來自日本的最新流行商品，5樓有西餐廳，還有露天咖啡座，是人們逛街購物的好去處，甚至還是青年人談戀愛的好地方。菊元百貨還有一個時髦物件，就是有電梯直達7樓。當年，到台北、逛菊元、乘電梯，是很多台灣人心中的嚮往。

文章說，菊元給台灣人留下的眾多故事中，也有一個李登輝的故事。李登輝1923年1月15日生於台北縣三芝鄉，他在台北高等學校讀書時，媽媽來看他，穿著台灣傳統衫裙，一副台灣鄉下婦女形象。當時的日本人看不起台灣人，青年學生李登輝「有一種反抗的心」。台北高等學校是大學的預備學校，學生都會念大學，是未來社會菁英。因此，李登輝陪媽媽逛菊元百貨時，故意戴著台北高等學校的帽子，「要給日本人看」，讓日本人知道台灣鄉婦也有這樣優秀的兒子。

它說，在這個故事裡，我們看到，青年李登輝是知道自已是低日本殖民者一等的台灣人的。這與今天恬不知恥地說，「台灣人就是日本人」、「日本祖國論」、「釣魚島是日本的」的李登輝，是不是重新投胎之感？

文章表示，在這個故事裡，我們也看到了一個充滿虛榮心，一心想出人頭地的李登輝。在日本殖民時期的台灣，讀大學並不能真正地與日本人平起平座，奴才永遠是奴才。於是，當1930年代末，日本殖民者在台灣大搞「皇民化」運動時，李登輝看到了希望。

文章說，「皇民化」運動，就是要從精神上徹底改造殖民地人民，給殖民地人民一個虛化的日本人身份。那些一心想過日本主子一樣生活的人，看到了當日本人的機會。李登輝的「岩里正男」名字也就登場了。當時，當「皇民」還有一條捷徑，就是入伍當志願兵，投身日本殖民者侵略亞洲的戰場。「岩里正男」要求當志願兵上戰場的「血書」也就登上了當時的報紙。此時的李登輝一一「岩里正男」才有了真正的「皇民」身份。

它說，所以，後來的李登輝短暫地加入過台共，後來又隱藏在蔣經國身邊，這與當年的李登輝變成「岩里正男」道理是一樣的，為了出人頭地，什麼都可放棄重來。

文章表示，然而，李登輝終究是日本殖民時代的產物，他人生第一次活著重新投胎，就是當「皇民」，由李登輝成為岩里正男。這個烙印來之不易，也刻得最深，也時時衝擊他的人生。於是在2000年，終於背棄讓他登上大位的國民黨，暗助追求「台灣獨立」的「台獨分子」陳水扁上台，自己也成為「台獨之父」。

它說，說到底，李登輝的人生就是追求當「皇民」的一生。他以近百歲高齡去日本演講，表達對殖民主子的感情。兩岸中國人怎麼批他，並不在乎。他在意的是，感激日本人把他死於日本侵略戰爭的哥哥放入東京靖國神社，這是來之不易的「皇民」象徵。他在意的是，日本人怎麼評價他，是不是還認他這個「岩里正男」？

所以，李登輝鼓吹台灣建國，李扁二「獨」又會面，別當回事，台灣同胞更不能認真。對李登輝來說，「台灣獨立」是假，台灣回歸「日本祖國」才是目標。可以告訴李登輝的是，他的夢想永遠也實現不了。但他百年之後可以在墓碑上刻上「岩里正男」，以了他的「皇民之願」。

李登輝陳水扁台獨
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

花媽愛將丁允恭 月底接任行政院副發言人

2018-01-22 12:27

影／蔣萬安神回 推薦柯建銘讀《做工的人》

2018-01-22 11:29

金華官邸修繕承包商 立委爆：決標電話竟是空號

2018-01-22 11:02

護照出包風波／龔中誠調離現職 駐加代表換人接任

2018-01-22 12:36

拿預算報答昔日長官林佳龍？鄭麗君、李連權否認

2018-01-22 12:26

影／藍批文化部亂灑錢 淪為林佳龍財庫

2018-01-22 12:21

因公殉職訂定新標準 國道警陳啟瑞將成首位適用

2018-01-22 12:17

文化部前瞻預算支援花博 藍批：林佳龍人馬私相授受

2018-01-22 11:36

1/23自由日 三峽忠義山莊反共戰俘凋零僅剩84人

2018-01-22 09:27

在野大和解推公投？ 國民黨跟時力這麼說…

2018-01-22 09:00

賴揆本周科技會報 鎖定綠能、AI

2018-01-21 23:55

神力女憲兵 五式護總統

2018-01-21 23:46

國民黨為虎作倀？發言人反批：民進黨承認自己無能

2018-01-21 23:03

中國會打台灣嗎？蔡英文：沒有人會排除這個可能性

2018-01-21 23:01

神力女憲兵護小英 扛起男隊員面不改色

2018-01-21 21:14

美麗華工會赴百貨前抗議 與保全爆衝突

2018-01-21 17:29

影／維安「反制應變五式」 女憲兵矯捷擒歹徒

2018-01-21 17:19

救國團駁高官護航說：勿以政治渲染冠上「莫須有」罪名

2018-01-21 14:46

藍批國會改革變改惡 柯建銘：不能坐以待斃

2018-01-21 13:34

李彥秀：民進黨在野高喊國會改革 選後只剩國會改惡

2018-01-21 13:31

解決低薪等3案 徐國勇：沒有一定趕在過年前

2018-01-21 13:06

冷眼集／面對霸道的大綠 小綠拳頭也硬了

2018-01-21 13:03

當年「天上掉下來的禮物」 鄭余鎮今辦展調侃自書這8字

2018-01-21 13:01

民進黨曾喊國會改革 藍批選後「只剩國會改惡」

2018-01-21 13:00

影／比利恩油輪涉駁油北韓 海巡署登檢畫面曝光

2018-01-21 12:44

新監委22日起分批報到 各有關心議題

2018-01-21 12:14

外交部：優先爭取以觀察員身分出席WHA

2018-01-21 11:19

避免無國籍人球 林麗蟬擬提案修法

2018-01-21 10:57

李婉鈺PO文抒發心情：有些人明知是愛的，也要去放棄

2018-01-21 09:21

時代力量周六公布第一波選舉名單 有這些人要選

2018-01-18 13:00

趁矯正署首長交接 扁違規破冰老李

2018-01-17 16:34
看更多

熱門文章

台灣飛官訓練影片曝光 教官萬呎高空飆罵「去吃大便」

2018-01-21 17:16

台大李錫錕談阿扁趴趴走：帶回去關 不然蔡總統特赦

2018-01-21 22:10

「手足風險」 高齡台灣的隱形危機

2018-01-21 23:44

國民黨找上李錫錕 盼「錕P」出戰「柯P」

2018-01-21 19:40

中國會打台灣嗎？蔡英文：沒有人會排除這個可能性

2018-01-21 23:01

是否支持丁守中？ 連勝文：選舉不要指望別人要靠自己

2018-01-21 15:45

柯建銘呼籲別帶頭做亂、強出頭 蔣萬安這樣回應

2018-01-21 15:05

顧兄姊…阿珠不敢婚 忙得像陀螺

2018-01-22 00:26

神力女憲兵護小英 扛起男隊員面不改色

2018-01-21 21:14

評審僅1/9略具專業！如此公共工程評選制度 蚊子館叢生

2018-01-22 09:59

當年「天上掉下來的禮物」 鄭余鎮今辦展調侃自書這8字

2018-01-21 13:01

金華官邸修繕承包商 立委爆：決標電話竟是空號

2018-01-22 11:02

在野大和解推公投？ 國民黨跟時力這麼說…

2018-01-22 09:00

國民黨為虎作倀？發言人反批：民進黨承認自己無能

2018-01-21 23:03

為扁抱不平！台灣社檢舉邱太三「辦綠不辦藍」

2018-01-21 13:50

弟是寶…我眼當你眼 此生不離棄

2018-01-22 00:26

蔣萬安提柯建銘「有同理心就不會強行通過勞基法」

2018-01-22 09:36

棄養手足？刀一般眼光 緊黏三兄弟

2018-01-21 23:55

不選是擔心打不過柯文哲？ 蔣萬安：當然不是

2018-01-22 09:13

明天血淚自由日／老兵：別再提返鄉…不敢再想了

2018-01-22 00:01

傳藍營點名選北市長 葉匡時回應了

2018-01-22 10:39

北市長的牌 藍喊江宜樺、葉匡時

2018-01-22 00:00

蔣萬安不選北市長 吳敦義：沒想到他這麼快就宣布了

2018-01-21 13:25

政府便宜行事 讓土木工程背景評選建築設計產業

2018-01-22 10:06

幫鯖魚再長大 農委會：明年產卵期加禁

2018-01-22 00:27

周錫瑋臉書參選宣言 暗酸朱立倫？

2018-01-21 16:13

弟有疾…娘家三代人 靠她一肩扛

2018-01-21 23:55

台灣社護扁 矛頭對準邱太三

2018-01-22 00:07

前監委：陳師孟曾任扁部屬 查扁案不須迴避嗎？

2018-01-21 22:57

「孤軍」同鄉會 30桌凋零剩7桌

2018-01-22 00:01

明天血淚自由日 84人最後活歷史

2018-01-22 00:01

徐國勇：3萬以下免稅 是在照顧低薪族

2018-01-21 19:28

影／維安「反制應變五式」 女憲兵矯捷擒歹徒

2018-01-21 17:19

李錫錕適合當北市長嗎？ 蔣萬安這樣說

2018-01-22 09:26

影／蔣萬安神回 推薦柯建銘讀《做工的人》

2018-01-22 11:29

新北選戰白熱 洪秀柱對侯說「選舉不要製造仇人」

2018-01-21 15:11

新北天王牌？ 綠基層聲聲催

2018-01-22 00:05

阿帕契第二支作戰隊 擬今年中成軍

2018-01-21 13:53

苗栗／縣長「雙徐」對決 態勢趨明朗

2018-01-21 23:50

陸媒：逛菊元百貨的青年李登輝 知道低殖民者一等

2018-01-22 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top