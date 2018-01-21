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國民黨為虎作倀？發言人反批：民進黨承認自己無能

2018-01-21 23:03聯合報 記者王寓中╱即時報導

針對不批准中國特定航空公司的春節加班機，民進黨發言人林琮盛今天指出，中共綁架台商當人質，國民黨竟也為虎作倀；當年，協商航路、避免安全疑慮，是馬英九政府的立場和政策，如今，國民黨淪為在野黨卻換了腦袋，不但不抨擊中共的粗暴行為，還迫不及待為中方批判自己人，其心可居。

國民黨發言人黃健豪晚間在書貼文反批，如果民進黨肯定國民黨執政時「協商航路、避免安全疑慮」的政策，那不知道蔡英文政府面對兩岸問題的立場和政策，除了對內鬥爭在野黨之外，還有什麼？

黃健豪並指出，明明是民進黨政府片面宣布要暫停兩岸航班，造成在陸台商台生無法返鄉的困境，怎麼變成「中共押台商為人質」？

黃健豪表示，民進黨認為「當年協商航路、避免安全疑慮，是馬英九政府的立場和政策」，這邊指的是2015年，兩岸也曾經為代號M503的航線爭議，有過一些交涉。

他表示，國民黨執政時期，的確是透過兩岸協商機制，延後這條路線的生效日期，也將這條航線的實際飛行路徑，往大陸方向移6海里。

黃健豪指出，過了將近3年，當中共官方又再度宣布使用M503航線，民進黨政府的做法，則是停飛兩岸部分航班，而後又讓陸委會為台商宣稱，「春節航班暫時不許可只是向大陸喊話的權宜之計」。

黃健豪表示，由此可見，民進黨政府面對變局，手上僅能以自己人的不便作為籌碼，變相懲罰自己人。

他強調，如果民進黨肯定國民黨執政時「協商航路、避免安全疑慮」的政策，那不知道蔡英文政府面對兩岸問題的立場和政策，除了對內鬥爭在野黨之外，還有什麼？

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