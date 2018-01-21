前監委：陳師孟曾任扁部屬 查扁案不須迴避嗎？

2018-01-21 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統17日已發布總統令，特任陳師孟等11人為監察院第5屆監察委員，任期到2020年7月31日；新任監委22日起將陸續報到。新任監委各有關心議題，其中，陳師孟揚言上任後「要專打辦綠不辦藍的法官」，引發法界議論，最受矚目。

不過，有前監委表示，監察法規定「彈劾案之審查委員，與該案有關係者，應行迴避」，陳師孟曾任前總統陳水扁的部屬，而且是扁的直接下屬，分別當過台北市副市長及總統府秘書長等職，如果要重查扁案，難道不須迴避嗎？

前監委表示，就算退一萬步，沒有迴避問題，法官審判的自由心證，也非監委可以介入調查；至於偵審程序部分，因為必須向檢察署或法院調取資料，「光是等那些資料，可能差不多要卸任了」。

此外，監察法也規定，監委對於公務人員認為有違法或失職之行為者，應經2人以上之提議向監察院提彈劾案，亦即除陳師孟外，還必須至少有另1位監委提議，才能提案；至於彈劾案，須經提案委員外之監委9人以上之審查及決定，多數通過後才算成立，「監察院是合議制，不是一個人說了算」。

台灣社等本土社團21日共同發表聲明，將檢舉法務部長邱太三嚴重濫用職權，「辦綠不辦藍」，期待新任監委對台灣司法可以發揮最大的救濟。

該聲明指出，陳水扁幾天前去為前總統李登輝祝壽，台中監獄再度發函指扁未遵守規範，要求日後外出參加職能活動或其他活動都要在前7天申請，「區區一個台中監獄，沒有上級單位示意，有權限發出這種函文嗎？」

聲明中說，前後任總統拋棄誤會，破冰和解，對全台灣人尤其年輕學子是非常好的示範，努力攜手合作是台灣生存契機，「中監、邱太三怎會做出這麼離譜、令人失望絕望幼稚行為！」

聲明還舉出，同樣是保外就醫，前立委顏清標可以為兒子助選，前立委馮滬祥也可以到處趴趴走和美女約會，更不要提之前的伍澤元還可以參選立委，甚至當選，「他們做什麼事都有『7天前申請』嗎？」「為什麼獨獨針對陳前總統如此苛酷？」「這不是辦綠不辦藍是什麼？」