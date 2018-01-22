在野大和解推公投？ 國民黨跟時力這麼說…

2018-01-22 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



外界紛紛猜想國民黨和時代力量是否可能在公投議題上合作？ 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

公民投票法修正後，門檻大幅降低，時代力量黨團大動作提出三項公投案，包括制定最低工資法、廢止剛三讀的勞基法部分條文修正案，以及召開公民憲政會議；國民黨團近期也表態將跟進提案，爭取在年底九合一選舉「公投綁大選」。民進黨團總召柯建銘批評，「兩黨將演變成大丑、小丑」。

柯建銘批評國民黨、時力演大小丑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

太陽花學運重創國民黨卻也成就時代力量，原本水火不容的兩黨近期因勞基法修法一致對綠營開砲，外界紛紛猜想，難道太陽打西邊出來，國民黨和時代力量宛如寇讎的兩個黨，真的可能在公投議題上合作？

太陽花崛起 重挫國民黨聲勢

太陽花學運徹底改變台灣政治生態。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年3月間，國民黨立委張慶忠被控在「海峽兩岸服務貿易協議」審議程序有問題，引發太陽花學運，徹底改變台灣政治生態。

當時大批學生和社會人士群聚立法院外抗議，由黑色島國青年陣線（簡稱黑島青）成員，包括林飛帆、陳為廷、魏揚等人號召民眾，突破警方封鎖線占領立法院議場，反黑箱服貿民主陣線、公民1985行動聯盟等社會團體則在場外接應。

不僅如此，民進黨也發動聲援抗爭行動，民進黨前主席蘇貞昌、行政院前院長謝長廷，以及角逐總統大位的蔡英文等均到場探視群眾，批評執政黨的多數暴力過度離譜。

馬政府執政末期因為「油電雙漲」、「馬王政爭」等事件，國民黨形象雖嚴重受挫聲勢下滑，但不至於無法挽回，但在太陽花學運後，前總統馬英九民調跌落谷底，連被學界肯定60多年以來最和平的兩岸政策，也開始遭外界質疑，招來「傾中」、「矮化主權」甚至「賣台」的抹黑指控。

2016大選 時代力量竄起

時代力量因為太陽花學運，2016年立委選舉順勢成為國會第三大黨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

太陽花們占領議場行動最終還是被迫中止，但他們並未停下腳步，2014年5月間鎖定了國民黨立委蔡正元、林鴻池、吳育昇等3人發起「割藍委」的罷免案行動，同時也在專為社會運動服務的群眾募資（群眾集資）網站VDemocracy.tw上，以發行紀念品方式募集活動所需經費，在3天內就達到1000萬元。

罷免活動如日中天，不過3位人選中，僅蔡正元跨過第二階段門檻，最後他也安全下莊。民眾對國民黨仍普遍失望，民間司法改革基金會前執行長林峯正似乎觀察到這一點，2015年和公民組合發起人林世煜、人權律師邱顯智等人創立「時代力量」。

在民進黨禮讓之下，時力推派黨內同仁挑戰2016年立委選舉，除了新竹市的邱顯智落敗外，新北市的黃國昌、台北市的林昶佐、台中市的洪慈庸，擊敗尋求連任的國民黨老將，跌破眾人眼鏡，徐永明、高潞以用則分配到不分區席次，順勢成為國會第三大黨。

此外，國民黨視為重中之重的台北市長寶座也在2014年被政治素人柯文哲搶去，被白色力量一舉打敗，民進黨也贏得總統大選、搶下國會多數席次，首次完全執政。

國民黨直批 時力是​執政黨附隨組織​

不滿勞基法「修惡」，時代力量擬發動公投否決。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

身為政治新手的時代力量黨團，進入國會後，在議題上大底順著民進黨團方向走，但在勞基法修法、前瞻基礎建設特別條例、年金改革等議題卻意外和綠營背道而馳，讓外界猜想時代力量是否也要走自己的路？

不過只要細看時代力量提案，內容極端化，很難得到其他在野黨團支持，提案儼然成廢案，也變為另類「護綠」手法。

如年金改革時，時代力量主張包括18%優存利息，月退、領一次退者都在3年歸零；公務員所得替代率，採「砍高官、護基層」；公務員退休後最低保障的樓地板，採「全國每人可支配所得中位數」金額僅為2萬2208元。另外，時代力量針對勞基法修正草案提出周休「二例」的立場，但當法案終進入實質審查時，他們卻突然放棄黨團版本，說「二例」太僵化，突提出修正動議，將原來的主張改為「一例一假」，而最終還是按照綠營版本通過。

立法院去年審查前瞻基礎建設特別條例草案時，國民黨文傳會副主委李明賢直接批評時代力量是附隨組織，「民進黨若不禮讓的話，時力立委選舉可以拿下幾席？」一個只能仰賴執政黨「恩賜」的政黨，怎會認真監督執政黨。

李明賢認為，時代力量下次選舉還是得看民進黨的臉色、仰人家鼻息，倘若民進黨不禮讓，時力的空間根本不知道在哪，如此賣力當執政黨的附隨組織，會把一個政黨該有的格調可能全輸光。

敵對兩黨 公投議題變同一陣線？

不過勞基法修法後，施行狀況未如執政黨預期順利，各界反彈聲浪大，連綠營縣市首長也批評中央政策缺乏彈性。行政院長賴清德上任後，承諾會進行一例一休再修法，未料向來站在同一陣線的時代力量卻有「異見」，指行政院版本太過偏袒資方，罕見與國民黨團砲口一致。

時代力量在前天黨慶餐會上發出3項公民投票連署書。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

時代力量在前天黨慶餐會上又再度發出3項公民投票連署書，包括制定最低工資法、廢止剛三讀的勞基法部分條文修正案，以及召開公民憲政會議。國民黨也擬發起公投投票，爭取在年底九合一選舉「公投綁大選」。外界也紛紛猜想國民黨和時代力量雖然是敵對立場，是否可能在公投議題上合作？

公投案合作？ 藍說有空間 時力還不想

國民黨團副書記長李彥秀說，若與其他政黨公投案想法一致，當然有合作空間。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨團副書記長李彥秀說，任何的公投案議題應該是由下而上發起，不應該是由政黨發動，國民黨目前還尚在蒐集地方聲音及想法，待議題成熟後，若與其他政黨公投案一致，當然有合作空間。

不過時代力量發言人李兆立認為，國民黨應該回顧執政時期發言跟行為，不管在勞基法或空汙議題前後論述迥異，時代力量也質疑藍營到底是為了理念還是政治操作才訴諸公投，畢竟兩黨出發點差距過大，「在公投案部分暫時未有合作打算」。