台大李錫錕談阿扁趴趴走：帶回去關 不然蔡總統特赦

2018-01-21 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



台北市長選舉逐漸增溫，隨著國民黨立委蔣萬安宣布不參選2018台北市長，今傳出國民黨有意找高人氣網紅台大政治系教授李錫錕出戰台北市長柯文哲，來場「錕P vs 柯P」之戰，但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹接觸後，指出聽說李想要以無黨籍身分參選。今晚李錫錕則在臉書粉絲專頁談到最近阿扁趴趴走事件，認為可以服刑就應該回去關，否則蔡英文總統要有魄力特赦阿扁。

李錫錕今天晚間8時在「李錫錕 Power錕」臉書粉絲專頁談起阿扁，指出陳前總統到底有沒有罪？如果是有罪為什麼不關呢？如果是保外就醫，那當然是身體不好，如果身體不好，怎麼到處趴趴走？像這種狀況，會變成說永遠全台灣就有一個力量在內耗、在那邊熱烈討論，到底陳前總統有沒有被冤枉？

李錫錕認為，在這個狀況下，執政黨誰有資格來做決定，當然就是總統對總統，蔡總統可以特赦陳前總統，之後陳前總統就不要再發表評論，好好退隱江湖，在家含飴弄孫，走入歷史，好好過他的晚年。

李錫錕指出，韓國、美國都是透過特赦讓國家恢復團結，揮別撕裂族群的政治爭議，蔡總統必須要有魄力做決定，讓司法機關結束陳前總統的保外就醫，或是果斷赦免，才能徹底化解陳前總統引起的爭議，讓國家邁向未來，使這些內耗引起的社會對立，徹底走入歷史，才是一個負責任的領袖該有的作法。