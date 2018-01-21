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美麗華工會赴百貨前抗議 與保全爆衝突

2018-01-21 17:29中央社 台北21日電

美麗華球場勞資爭議越演越烈，工會指出今天再度到美麗華百貨協尋百貨總經理兼球場董事...
美麗華球場勞資爭議越演越烈，工會指出今天再度到美麗華百貨協尋百貨總經理兼球場董事長黃世杰出面解決爭議，工會6度試圖進入百貨未果，最後將尋人啟事貼在百貨外牆後離去。圖擷取自中央社影片
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美麗華球場勞資爭議越演越烈，工會指出今天再度到美麗華百貨協尋百貨總經理兼球場董事長黃世杰出面解決爭議，工會6度試圖進入百貨未果，最後將尋人啟事貼在百貨外牆後離去。

曾舉辦「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」的高爾夫球場-美麗華球場爆出勞資爭議，資方日前以營運虧損為由解僱18名場務部員工，其中包含15名美麗華工會成員；美麗華工會19日宣布無限期罷工後，今天再度到美麗華百貨前拉布條抗議，要求黃世杰出面和工會好好協商、解決爭議。

桃園市產業總工會理事長莊福凱表示，美麗華工會去年組成，主因資方積欠高達新台幣200多萬元的加班費，雖然員工經過4次調解後成功追回加班費，但沒想到公司卻藉著虧損為由，強制資遣工會成員。

莊福凱說，美麗華球場一張會員證就可以賣到新台幣900萬元，但整個場務部員工薪水一年也才800萬元，即便解僱員工後還是需要用派遣人力來維護草皮，況且派遣人力薪水不見得比這些員工低，由此可見資方就是要分批瓦解工會。

美麗華工會理事黃修平則表示，資方對外表示因虧損才解僱場務部18名員工，但公司各部門有幾百名員工，為什麼只解僱場務部18名員工就能停止虧損，真的是因為人事成本還是其他原因。

記者會中，美麗華工會與桃產工會也試圖進入美麗華百貨尋找黃世杰，卻遭保全人牆阻擋，過程中更數度爆發推擠衝突。

工會一行人在繞行百貨一圈、從不同入口6度試圖進入未果，便將寫有協尋黃世杰的尋人啟事紙，張貼在百貨一樓外牆後離去。

對於美麗華工會的訴求，美麗華百貨在現場發聲明指出，對美麗華高爾夫球場勞資爭議當事人的遭遇深感遺憾，也期待勞資爭議能圓滿落幕，但球場與百貨兩者並非屬同一經營體系，無法互相干涉任何經營相關決策，希望工會能依循合法程序與管道與球場溝通。

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