避免無國籍人球 林麗蟬擬提案修法

2018-01-21 10:57 中央社 台北21日電



中國國民黨籍立法委員林麗蟬今天表示，為避免造成無國籍人球，她擬提案修正國籍法及兩岸人民關係條例，行政機關若要撤銷已在台設籍的外配、陸配國（戶）籍，必須先助其回復原籍後，才能撤銷中華民國國（戶）籍。

林麗蟬上午告訴中央社記者，現行國籍法及兩岸人民關係條例均規定，外籍或大陸人士要在台灣定居設籍，必須先放棄原有的國（戶）籍，但只要被法院判決或有事實認定是假結婚、假收養，行政機關就可以撤銷其國（戶）籍。

林麗蟬說，絕對不鼓勵有任何人以假結婚、假收養的方式來台設籍，但現行規定卻造成有不少案例是外配、陸配的本國籍配偶，為了要離婚，就用自首假結婚的方式，讓外配、陸配的國（戶）籍遭撤銷，無法在台灣生活。

她說，外配、陸配當初為申請歸化、在台灣設籍，早已放棄其原先的國（戶）籍，後若又被行政機關撤銷國（戶）籍，馬上就變成無國籍人球，無法留在台灣，但也無法返鄉，進退不得。

林麗蟬表示，若台灣自己都在一直製造無國籍人球，台灣如何向世界表達自己是注重人權的國家，更不用談要收容國際難民，因為台灣自己就在不斷產出國際難民。

林麗蟬說，她擬提案修正國籍法及兩岸人民關係條例，行政機關若要撤銷設籍在台灣的外籍、大陸人士的國（戶）籍，需先召開審查會給予當事人陳述機會，若審查會仍決議要撤銷當事人的國（戶）籍，行政機關應先協助其回復原有國（戶）籍後，才能撤銷中華民國國（戶）籍。