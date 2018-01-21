柯建銘：國民黨、時力演大小丑 恐成政治土石流

民進黨團立院總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

公民投票法修正後，門檻大幅降低，在野黨競相表態提案，爭取在年底九合一選舉「公投綁大選」。民進黨團總召柯建銘批評，操作公投，只是為了選舉。國民黨認為，公投綁大選，可增加通過機率。

國民黨文傳會主委李明賢說，公投可作為對於政府爭議政策的複決，但有提案、連署、投票的階段挑戰，仍須經過民意支持；若推出公投項目後，綁大選可增加通過機率，確實是一選項。國民黨團書記長李彥秀表示，發動公投必須獲得民意支持，連署門檻通過後，透過辯論形式，可讓議案受到關注，投票時，民眾也會做出更多判斷。

柯建銘認為，身為立委，若對勞基法不滿，可提廢止案，立委也有立法權提案制定「最低工資法」，但時力操作公投，只是為了年底選舉，且時力日前不參與勞基法協商、退出審查，如今又要對相關議題提出公投，行為矛盾。

柯建銘說，國民黨如果要跟進時力對勞基法發起公投，兩黨將演變成大丑、小丑，過去時力也不滿國民黨團總是「為杯葛而杯葛」，但如今兩黨的行為快要合而為一，恐變成「台灣政治的土石流」。

時力發言人李兆立指出，黨團逼不得已才訴諸公投，民進黨團不論協商或是院會表決，都是一步不讓，而且民進黨在陳水扁擔任總統時，掌握行政權和立法權，自己也提了四個公投案。