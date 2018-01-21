不落人後 國民黨成立公投小組

2018-01-21 00:07 聯合報 記者鄭媁／台北報導



國民黨政策會執行長林德福。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「公投法」修正後大幅降低提案、連署門檻，因不滿執政黨團強行通過勞基法修正案，時代力量、社民黨相繼宣布推動「勞基法複決」公投後，國民黨也不落人後，也成立公投小組，除了勞基法外，還醞釀端出能源、空汙等全國性公投，準備遍地烽火，訴諸民意。

此外，立法院上周三讀農田水利會組織通則修正案，將水利會改制公務機關，同樣引發國民黨抨擊違反「憲法」人民財產權，等於涉嫌強奪民產，黨團建議黨中央，由中南部民意代表發動罷免行動，對在表決投下贊成修法的民進黨立委，逐一推動罷免連署，以真正展現在野戰力。

國民黨政策會執行長林德福證實，黨中央、黨團及智庫日前已成立「公投小組」，並由智庫內政組召集人黃德福蒐集學者專家意見，研議公投題目範疇，待時機成熟時會對外公布，涉及議題可能包括空汙、能源和食安等。

國民黨文傳會主委李明賢表示，公投議題並非侷限「勞基法」，至於會有哪些議題，還在討論階段，也有可能推動區域性公投。

相較國民黨對於推公投案態度謹慎，國民黨的孫文學校已率先公布一系列公投議題，打算在農曆年後，針對年改提出公投主文，展開連署，希望與年底九合一選舉一併投票。第二波則擬推動「反促轉條例公投」及「重建文化倫理公投」。

不過，國民黨團書記長李彥秀認為，公投畢竟是人民的複決權，應由下而上，使用上必須謹慎小心，黨團會先聆聽基層反應，再做評估和後續搭配，不宜主動出擊。