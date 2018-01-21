時代力量3周年 發起3項公投連署

2018-01-21 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



時代力量昨晚舉辦黨慶餐會，黨主席黃國昌（右）與立委洪慈庸（左）一同合唱「我的未來不是夢」。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

時代力量昨天舉辦三周年黨慶餐會，並公布第一波廿一位議員參選人名單。對於選舉策略，時力秘書長陳惠敏表示，會根據地方黨部需求因地制宜。時力也發出三項公民投票連署書，包括制定最低工資法、廢止剛三讀的勞基法部分條文修正案，以及召開公民憲政會議。

時力發言人李兆立表示，這些題目都是非常重要議題，尤其是勞基法修惡，政治人物都應該說清楚，可惜民進黨立委都避談，因此，希望用公投方式讓這些人表態。不過，他說，公投「不會成為選舉策略」。

至於時力與民進黨在縣市議員選舉的競合關係，時力主席黃國昌說，縣市議員選舉是複數選區，地方議會若讓時代力量都能成立黨團，對地方發展有正面影響。

是否會推出縣市長候選人？黃國昌說，有待黨內提名小組和決策委員會討論，沒有預設立場。

陳惠敏說，每一場選舉會因地制宜，根據地方黨部和候選人需求制定，但是整體方向會與時代力量走向一致，下一代年輕人在生活中遇到的困難，都可能成為候選人發揮的題目。

知情人士指出，新北市長選情上，國民黨的侯友宜目前支持度遠高於其他人，民進黨若可推出合適人選，時力不會出面攪局，但民間也不斷出現支持黃國昌參選聲音，綠營最後沒有表態或派適合人選，時力不排除投入。