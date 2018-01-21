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長榮空服首次發動靜坐抗議57小時 時數背後很心酸

同場子接待賴揆 李進勇、蘇治芬零互動

2018-01-21 00:07聯合報 記者蔡維斌陳雅玲／雲林縣報導

行政院長賴清德昨到雲林，立委蘇治芬（左二）背對雲林縣長李進勇（右白髮者）與民眾寒...
行政院長賴清德昨到雲林，立委蘇治芬（左二）背對雲林縣長李進勇（右白髮者）與民眾寒暄。 記者陳雅玲／攝影
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民進黨立委蘇治芬前天貼文向雲林縣長李進勇喊話「別再亂放話傷人」後，關係降至冰點，昨天在行政院長賴清德下鄉行程上，兩人幾乎「零互動」，即便同台也刻意相隔三、四人，賴清德還因蘇治芬忽然「失蹤」叫錯人，場面數度尷尬。

賴清德昨到斗六福興宮上香祈福，李進勇和立委劉建國站在隊伍最前頭迎接，蘇治芬隨後抵達，巧妙閃過李進勇，二人未打招呼；蘇治芬不但背對李進勇與排隊民眾寒暄，當廟方力邀她到隊伍前頭一起迎接賴清德時，還不斷婉拒，不願靠近李進勇。

進廟團拜時，李進勇站在賴清德左邊，蘇治芬就站在右邊；團拜結束，李進勇、劉建國接連致詞後，主持人請賴清德發言，賴清德一度愣住問「蘇委員呢？」主持人說蘇治芬已先行離開，賴清德只能苦笑，表情略顯無奈。

賴清德第二站到虎尾長照機構，又找不到蘇治芬，還對著現場人群中一位髮型和蘇治芬一樣的人直呼「蘇委員」，後來才發現認錯人。第三站虎尾天后宮，蘇治芬也僅陪同上香，隨即離開。

蘇治芬解釋，因為要趕到下個行程，才會先離開。李進勇被問到與蘇治芬的關係，只苦笑說「已由新聞處回應」。

李進勇獲民進黨提名爭取連任後，蘇治芬多次在臉書發文指「我會遠之」、「這個黨的同志還真讓我傷心」，日前在LINE群組要李進勇別再亂放話傷人，二人關係疑因輔選、施政等問題生變，裂痕越來越大。

雲林縣新聞處長張凱傑日前指出，謠言止於智者，感謝蘇治芬一起力闢謠言；縣府許多建設延續自蘇治芬任縣長時期打下基礎，未來會進行適當調整，爭取最大福祉。

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