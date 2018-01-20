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時代力量黨慶 五人齊舉杯

2018-01-20 20:03聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

時代力量今晚舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌、徐永明、高潞以用、洪慈庸、林昶佐五人一同到場慶祝，舉杯感謝支持者的力挺。

時代力量舉辦黨慶暨募款餐會。記者余承翰/攝影
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）介紹他們懇求大家支持。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）介紹他們懇求大家支持。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，時代力量立委黃國昌（左）與前來祝賀的立法院秘書長林志...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，時代力量立委黃國昌（左）與前來祝賀的立法院秘書長林志嘉（右）握手致意。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委高潞以用（左...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委高潞以用（左二）、洪慈庸（左三）、林昶佐（右一）一同到場慶祝。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（左四...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（左四）、徐永明（左五）、高潞以用（左三）為他們一同拉票懇求支持。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（右二...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（右二）、徐永明（右一）、高潞以用（左一）、洪慈庸（左二）、林昶佐（左三）五人一同到場慶祝，舉杯感謝支持者的力挺。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）介紹他們懇求大家支持。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（右二...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（右二）、徐永明（右一）、高潞以用（左一）、洪慈庸（左二）、林昶佐（左三）五人一同到場慶祝，舉杯感謝支持者的力挺。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）介紹他們懇求大家支持。記者余承翰/攝影
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時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）...
時代力量舉辦黨慶暨募款餐會，公布第一波縣市議員提名名單，時代力量立委黃國昌（中）、徐永明（左）、高潞以用（右）等人一同到場慶祝。記者余承翰/攝影
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時代力量洪慈庸募款
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