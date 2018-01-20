姚嘉文：蔡英文再選一任 賴清德挑戰2024年

2018-01-20 20:00 中央社 台北20日電



考試院前院長姚嘉文。 聯合報系記者林河名／攝影 分享 facebook 總統府資政辜寬敏推行政院長賴清德2020年選總統，另一位資政姚嘉文則主張總統蔡英文再選一任，延續重要改革，賴清德現在應該扮演好行政院長的角色與職務，2024年再挑戰總統大位。

媒體報導，辜寬敏19日表示，蔡英文做4年就好，任內能做的改革就盡量做，一定會讓人懷念，但2020年推賴清德選總統最好，一定會贏。

姚嘉文晚間接受中央社訪問表示，不贊成辜寬敏的說法，賴清德當行政院長做得很好，應該繼續歷練，把國家政務做好，他認為蔡英文應該再做一任總統，延續重要改革。

他表示，蔡英文總統任內推動很多重要改革，而賴清德自己都沒有想過2020年要選總統，賴清德現階段應該扮演好行政院長的角色與職務，展現魄力、培養能力，2024年將可支持賴清德挑戰總統大位。

姚嘉文建議，前總統陳水扁執政時期，固定會與資政們餐敘聽取建言，蔡總統也可多花些時間與資政們溝通、聆聽資政們對國政的看法，化解質疑。

前新潮流系、民進黨立委鄭運鵬與正常國家促進會立委高志鵬兩人對於辜寬敏的說法都表示，個人意見不予評論。

被視為謝系立委、民進黨立委管碧玲不評論辜寬敏的說法，但她呼籲人民應該團結，信任政府，給總統威信。

被視為蘇系、民進黨立委吳秉叡說，他相信賴清德講2020不選總統是真話，外界不要炒作，「沒好處」。

英派立委、民進黨立委蔡易餘表示，辜寬敏對於政治的觀察都有獨到的見解，但政治不是只有單一判斷，時間的努力也是很重要，近兩年來，民進黨推動改革，難免引起一些不滿，現階段民調低，不過，稅改之後漸漸脫離改革的陣痛期，在執政團隊一起努力下，未來兩年內經濟好轉，人民有感，蔡總統的民調一定會起來。