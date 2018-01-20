台灣申請人數多 全球入境計畫來台面談

2018-01-20 20:09 中央社 台北20日電



台灣去年11月正式納入美國全球入境計畫。由於申請人數多，全球入境計畫團隊特地來台舉辦面談，將近700名有意加入的民眾，能就近在台灣申請成為會員，享受赴美快速通關的便利。

AIT先前表示，在台灣的面談只適用於符合下列2項條件的申請人，第一，已通過全球入境計畫初步審核（Conditional Approval）；第二，選擇在台灣面談的申請者。

美國在台協會（AIT）領事組組長何蘭（Lara K.Harris）接受中央社專訪時表示，去年11月1日，台灣成為東亞第3個、全世界第12個加入美國全球入境（Global Entry）計畫的夥伴，展現台美之間強健的關係。

她指出，在台灣加入美國免簽計畫5週年之際，台灣納入全球入境計畫，象徵台美關係是根基在信任、共同價值、密切的經貿關係與人民之間的往來。

何蘭表示，自從2012年到去年為止，台灣赴美的人數成長約60%，不僅於此，來台的美國旅客人數也持續增加，這都有助促進台美關係。美國也希望讓信任旅客（trusted travelers）赴美更為便利。

何蘭說，自去年台灣納入全球入境計畫後，短短2個半月的時間，有將近2700名台灣護照持有者申請加入；有鑒於台灣申請人數眾多，美國海關及邊境保護局（CBP）也特地派遣團隊來台，讓有意申請加入全球入境計劃的台灣民眾可就近在台灣面談，完成申請最後一道程序後，就可以正式成為會員，享受赴美快速通關。

何蘭表示，美國海關及邊境保護局派遣3名官員來台，於1月18日至24日在AIT台北辦事處舉辦全球入境計畫會員申請活動，讓台灣護照持有人與僑居台灣的美國公民，可直接在台灣面談。

AIT領事組表示，18、19日有將近300名申請人完成面試，其中超過9成是台灣護照持有人，預計到24日，總共會有將近700名申請者在台灣完成面試。

何蘭說，派遣團隊赴海外為全球入境計畫申請者進行面談，過去曾有過，可是並不常見。但考量到台灣申請人數眾多，團隊特地來台舉行面談，也希望藉此宣傳美國國土安全部正在推廣的落地註冊，申請者可在抵達美國後直接在機場註冊，成為全球入境計畫會員。

談到加入全球入境計畫的好處，何蘭說，就她自身經驗，搭了12、13個小時的飛機抵達美國，真的不會想再花半小時，甚至一個半小時排隊出關。加入全球入境計劃，可大幅減少通關所需時間。

全球入境計畫申請者、在金融業工作的石先生接受中央社記者訪問時說，台灣納入這項計畫，真的很便利。他因為工作的關係，加上家人也在美國，每隔一、兩個月就會到美國，成為全球入境計畫會員後，通關的時間估計可縮短到半小時以內，「真的差很多」。

AIT表示，全球入境計畫會員入境美國時，不必排隊等候海關及邊境保護局的人工查驗，可直接使用自動查驗機完成入關程序。