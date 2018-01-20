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軍公教加薪 總預算案最快26日院會處理

2018-01-20 18:18中央社 台北20日電

攸關軍公教加薪3%的107年度中央政府總預算案，下週將繼續朝野協商，民主進步黨立法院黨團表示，若協商順利，最快26日進院會處理；在野黨團表示，刪減比率太低，應檢討。

立法院長蘇嘉全19日召集朝野協商總預算案，暫定通案刪減約新台幣147億元，但在野黨團對於刪減比率有意見，保留再協商。

經過行政院主計總處計算，總共減列金額約為147億元，刪減率為0.8%。

民進黨立法院黨團書記長何欣純表示，若協商順利，最快26日進院會處理；民進黨團願意理性和在野黨團協商，該讓會讓，但刪減要有一定額度，沒辦法接受在野黨團太多刪減，因為這會影響未來總預算的執行和各部會的執行力，希望大家各退一步，盡速完成總預算審查。

國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗表示，希望刪減比率至少達到1.2%到2%，鎖定的部會包括大陸委員會等，兩岸關係停滯，編這麼多預算是否有必要，需進一步檢討；嚴格審查預算是立委基本權責，在審查過程中，會聽取行政機關的意見，合理的部分會盡量協助，像公務人員加薪就支持。

時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，通刪這塊刪減過少，刪減率僅0.8%，相較於去年的1.2%差距蠻大，這部分可能要檢討；至於他們的提案針對特定部會，希望行政部門能積極回應，內政部警政署有來說明，所以有些案子會撤掉，也呼籲金融監督管理委員會、財政部、體育署和國家通訊傳播委員會（NCC）盡速說明，時力希望了解這些部會對未來政策的看法。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則說，這次各部會都積極對親民黨的提案做溝通和說明，要給予肯定；在不合理的地方，親民黨還是會堅持，合理部分，覺得可以放的會放行，通盤替人民把關。

行政院發言人徐國勇日前在臉書公布院長賴清德給公務員的信，提及軍公教人員加薪3%在今年1月還沒加，是因為立法院尚未通過總預算，將與立委溝通，通過後可回溯至1月薪資裡。

107年度總預算案在106年8月31日送請到立法院審議，但因同年9月8日行政院內閣改組，賴清德基於對立法院尊重及回應民意要求，撤回預算案，略做增減相抵，共計淨增68億元。

重新檢討編成的107年度中央政府總預算案，歲入改列為1兆8974億元，較上年度預算數增加563億元，約增3.1%；歲出改列為1兆9918億元，較上年度預算數增加178億元，約增0.9%。

立法院親民黨軍公教
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