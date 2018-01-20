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鄧振中：新南向玉山論壇 今年將繼續舉辦

2018-01-20 10:34聯合報 記者周佑政╱即時報導

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）於台北時間昨晚10時舉辦新南向政策研究報告發表會，邀請行政院政務委員兼總談判代表鄧振中透過視訊方式擔任專題主講人，鄧振中以我國新南向政策為題發表演講表示，我國在新南向論壇與青年交流平台方面，將繼續舉辦玉山論壇，促進區域非政府組織、青年及智庫之交流等。

鄧振中表示，新南向國家因經濟快速成長，在地緣政治上愈顯重要，各國競相佈局。我國提出新南向政策，希望以我國的各項軟實力為基礎，在雙向互利的原則下，發展與東協、南亞及紐澳等18個國家在經貿、人才、資源、及制度性連結等方面合作，共同創造區域的繁榮與發展。

鄧振中闡述我國在農業、醫療、科技與產業、災防救助、教育及中小企業等領域之軟實力，並以在貿易、投資、觀光、及學生人數等具體數據說明新南向政策執行一年以來之初步成效。鄧政委也說明目前正推動之五大旗艦及三大潛力領域之重點工作，例如在新南向論壇與青年交流平台方面，將繼續舉辦玉山論壇，促進區域非政府組織、青年及智庫之交流等。

蔡總統曾特別強調，新南向政策具有高度的包容性，和區域中其他的合作倡議，不是彼此競爭，而是相輔相成。因此，鄧振中也從新南向政策的包容、開放與合作精神呼應美國的印太戰略的願景及經濟發展目標。

鄧振中強調我國有意願，也有能力與美國合作扮演積極之區域角色，並提出雙方可在經貿、能力建構以及公共工程等領域合作，具體之合作方式則係將有共同興趣之議題納入所有台美既有對話機制，包括加強台美官員對話、推動台美在區域內之商會交流、加強台美智庫合作等，以及在美國的全球合作暨訓練架構（GCTF）下，台美強化防疫、婦女賦權、人道援助及災害防救等既有合作，並擴大至資訊安全、電子商務、中小企業及青年交流等。

他也重申我國願與各貿易夥伴，基於互惠共贏原則，追求最大化之自由貿易，此與美國川普總統基於公平互惠原則，與任何一個印太國家簽署雙邊貿易協定之主張相符。因此，台灣盼與美國共同推動高品質的台美雙邊貿易協定，並相信未來的台美貿易協定將是印太地區的典範。

行政院經貿談判辦公室表示，鄧振中此次演講有利美國政界及學界瞭解我政府新南向政策之內涵及成果，有助於提升我國國際能見度，我方也呼籲美方與我國加強在新南向地區之合作。

行政院政務委員鄧振中。圖／聯合報系資料照片
行政院政務委員鄧振中。圖／聯合報系資料照片
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