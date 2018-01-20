卡陸春節來台航班 黃智賢：蔡英文沒瘋、只是瘋狂

2018-01-20 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



圖為東方航空班機。本報資料照片 分享 facebook 民航局日前宣布兩家陸籍航空，春節加班機176航班暫緩核准，恐影響台商返鄉，名嘴黃智賢以「蔡英文沒有瘋，只是瘋狂」為題在臉書貼文表示，因為大陸開啟503等航線，蔡政府用”暫緩核准，遙遙無期”廈門航空和東方航空的春節加班176航班，對北京施壓。這當然是經過精算的。

她說，受影響的，大概有5萬名旅客。雖然多數是台灣人。但，那是蔡政府不在乎的台灣人。那些，是台商，台幹，台生。民進黨認為，你既心嚮往大陸，選舉時也未必回台灣投票。回來投票，多半不會投給民進黨。

所以，犧牲你們回台灣跟家人團聚的班機來祭旗。剛剛好而已。

對大陸施壓，要大陸妥協退讓，當然是蔡政府的目的。但她要大陸退讓的，豈僅僅是M503。她要的，是大陸放棄對”兩岸同屬一中”的堅持。

看看，針對M503，不僅僅對春節航班下手而已。外交部長李大維還同步要求，所有的駐外使館，向駐地政府加強說明M503航路的衝擊，要各國能為台灣發聲。駐日代表謝長廷投書”日本產經新聞”。說什麼呢 ?

他 ”希望日本各界支持兩岸在無條件下，重啟對話。”

黃智賢指出，知道這是什麼意思嗎 ?這是要大陸放棄對”九二共識”的堅持。因為蔡英文毀約契諾，不承認九二共識，所以大陸斷絕一切官方協商管道。北京說，協商的前提，就是承認兩岸同屬一中。蔡英文想協商，想死了。但她就是要北京把 “同屬一中”的前提拿掉。北京一旦同意，不承認兩岸同屬一中，也可以見面協商，恢復官方往來。蔡英文就贏了。

她說，這個破口，就是蔡英文夢寐以求的突破點。蔡英文在就職演說早就說了，”只要我們堅持，中國大陸就會妥協。"蔡英文不承認九二共識，不承認兩岸同屬一中，這是台獨的堅持。她非常確信，只要她不退，習近平是撐不了太久的。習近平一定得退讓。

馬英九時代的外交部長林永樂，是現任駐英代表。他也同步投書了”泰晤士報’”，強調 “大陸利用政治影響力壓迫台灣”。”啟動503航線，是片面改變台海現狀 “。“國際社會如果不關切，將會影響區域和平及穩定。”

黃智賢指出，這就是蔡英文主張的，把兩岸問題國際化，引入國際勢力。讓兩岸關係成為國際議題，最後變成國際關係。雖然M503航線早經國際民航組織批准，更在海峽中線以西。但林永樂唱著跟民進黨一致的調子，說這叫做改變台海現狀。又說會影響區域和平和穩定。這，是說給美國和國際社會聽的。

因為美國不允許兩岸片面改變台海現狀，所以，胡說M503航線會改變台海現狀。那麼，美國理當介入了。

問題是，美國到底憑什麼對台海現狀說三道四 ?就算要說三道四，那，不承認九二共識，改變台海現狀的，難道不正是蔡英文自己 ?

蔡英文要國際施壓北京，對M503退讓。更要國際施壓，要大陸放棄對九二共識的堅持。一但大陸妥協退讓，那將是台獨的大勝利。那犧牲區區5萬旅客，有什麼關係 ?這是公然把台灣人當成人質，裹脅大陸同意協商，讓北京默認台灣不屬於一中。

M503本身不是問題。只是蔡政府找來的槓桿。用M503做由頭，想單點突破九二共識。如果沒有美國跟日本的默許，也許她不敢這樣一意孤行。但一意孤行又如何 ?她只是瘋狂地相信，北京終必在她的壓力下讓步。思覺失調症，就是這個意思。

她要怎麼折騰，受傷的，終究是台灣人。她反正無所謂。