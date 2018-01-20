改善少子化每月2500津貼？ 政院：討論中

2018-01-20 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



國內少子化問題嚴重，行政院長賴清德曾表示，將在農曆年後提出政策應對。媒體今天報導，衛福部長陳時中日前向賴揆簡報表示，將針對0到2歲幼兒，全面發放每月2500元的「兒童照顧津貼」。行政院發言人徐國勇受訪表示，確實有人建議發放，但方向與內容還在討論，尚未定案。

為改善少子化問題，賴清德在去年底的行政院年終記者會表示，目前的生育率約1.17人，希望在2030年時讓生育率提高到1.4人，人口數不低於2000萬人。為達目標將針對0到2歲的幼兒，持續推動私立幼兒園公共化、社區公共托育，也會檢討提出幼兒照顧津等。

徐國勇表示，確實有人建議發放「兒童照顧津貼」，但方向與內容都還在討論中，還沒有定案。為改善少子化，幼兒園公共化、公托等，方向很多，都有在計畫，行政院會考量各種意見，希望盡早定案，對外公布。

民進黨立委邱泰源、國民黨立委王育敏、陳宜民、李彥秀等人，日前與兒童健康聯盟共同召開記者會，呼籲總統府或行政院，盡快成立兒童特別委員會、衛福部成立兒童司等專責單位，因應少子化問題。