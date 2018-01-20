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鄧振中：解決美豬牛問題 沒有時間表

2018-01-20 00:42聯合報 記者張加╱即時報導

行政院政務委員鄧振中19日透過視訊表示，解決美豬牛問題「沒有時間表」，他說，可以達成，但這不簡單，台灣政府與相關單位需要更努力。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）19日舉行討論台灣新南向政策的論壇，鄧振中透過視訊發言，中華民國駐美代表高碩泰、美國前駐緬甸大使米德偉、CSIS中國大陸項目副主任甘思德（Scott Kennedy）等人也與會。

鄧振中發言後接受提問，面對本報記者詢問關於蔡英文政府解決禁止含瘦肉精的美豬與部分牛肉產品進口的新策略與時間表，鄧振中回應，需要努力也需要面對這個問題，有些人認為這是貿易保護主義，但他們認為這是關於消費者與社會對影響健康的憂慮。

鄧振中說，台灣政府需要在兩方面努力，一是將豬農的擔憂降到最低，更重要且更具挑戰性的是如何透過更有力的科學證據，讓民眾理解對於健康的影響。

他並說，「我們需要更努力」，政府需要合作、科學家也需要更努力，找到讓消費者放心的解決方案，讓他們知道健康不會被犧牲。

鄧振中指出，「我認為我們可以做到，我們可以達成，但這不是條簡單的路」。

「我在這裡告訴你，這件事沒有時間表，但我們不該停止在這兩方面努力。」鄧振中說。

鄧振中透過視訊介紹台灣的新南向政策時，指政策以包容性、合作等為原則，也不會排除中國大陸的「一帶一路」倡議。

台灣與美國也有許多的合作可能，如在泰國、菲律賓、越南等地的美國及台灣企業，可以在經貿、電商、能源等領域加強合作。

論壇發布由米德偉、甘思德、CSIS亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）、中國勢力計畫研究員福納樂（Matthew Funaiole）針對台灣新南向政策共同撰寫的報告。

報告向美國政府提出幾項建議，包括美國國務院亞太助卿應與負責南亞與中亞的官員，創造一個內部工作小組，討論美國政府可以如何支持台灣的新南向政策。

此外，美國政府應與日本、澳洲與印度，支持新南向政策，美方應發起分別或一起與這些國家對話，討論如何協助台灣。

行政院政務委員鄧振中19日透過視訊參與華府智庫「戰略暨國際研究中心」舉行關於台灣...
行政院政務委員鄧振中19日透過視訊參與華府智庫「戰略暨國際研究中心」舉行關於台灣新南向政策的論壇。圖／截自CSIS網站
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