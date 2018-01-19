中監首度要求扁在活動7天前申請 理由是扁未守規定

2018-01-19 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



前總統李登輝（左二）96歲大壽，前總統陳水扁（中）與兒子陳致中（右一）親赴翠山莊為李前總統祝壽，兩人會面將近五十分鐘後，陳水扁與李登輝一起步出大門，並向遠方守候的媒體揮手致意。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁北上出席前總統李登輝壽宴，只是說北上訪友，並沒有提出申請，類似情況頻傳，台中監獄召開審查會，決議扁在活動7天前提出申請，還要有完善醫療準備、安全維護評估；並從這個月起，要求他除原有醫療團隊外，每月增加其他醫學中心的檢查診斷書，作為後續展延的評估。

台中監獄以往對前總統陳水扁何時提出申請活動，並沒有明確的規定，有時在活動前十幾天就提出申請，有時在活動前一天才提出申請，而扁有時未遵守規定，因此中監明確規定7天前必須提出申請。

台中監獄副典獄長李進國今晚表示，扁多次未申請即參加活動，北上為前總統李登輝祝壽，事前僅說「北上訪友」，因此今天下午由審查小組召開會議，要求扁配合改善。

李進國說開會決議，要求陳水扁以後外出住所參加活動，必須要在活動7天前提出申請，復具完善醫療準備，扁自行的評估，即是對他病情有所改善；以及安全維護評估。

李進國強調，扁近來幾次參加的活動，經媒體報導後，引起外界對陳前總統的病況，以及對保外就醫的必要性，提出質疑。因此中監從今年元月開始，要求扁除原有醫療團隊外，每月必須增加其他醫學中心就診及檢查的診斷書，作為中監是否展延保外就醫的依據。