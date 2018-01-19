座談遇國民黨團體抗議 耶朋曼：很正常

2018-01-19 21:27 中央社 台北19日電



行政院不當黨產處理委員會19日在台北閱樂書店舉辦「從德國經驗看轉型正義」講座，邀請德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼（右）、副執行長格林堡（左），分享德國處理轉型正義相關經驗。中央社 分享 facebook

德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼今天出席黨產會舉辦的座談，分享德國處理轉型正義的經驗；國民黨團體在場外舉標語抗議。他表示，這很正常，如果沒有抗議反而覺得奇怪。

應邀來台訪問的耶朋曼（Rainer Eppelmann）下午出席不當黨產處理委員會舉辦的講座時，媒體問到，台灣政府推動轉型正義，遭到中國國民黨反對，座談會的場外也有國民黨的團體抗議，他如何看待？

耶朋曼透過翻譯表示，他覺得這是很正常的，如果沒有抗議的人，他反而覺得有點奇怪。只要不是透過暴力手段，他很願意與他們溝通。

講座在松山文創園區的閱樂書店舉行。講座進行中，567大聯盟、OPEN KMT等國民黨團體一度在書店門口舉標語表達立場，要耶朋曼不要被民進黨愚弄，強調國民黨是反共產主義、反獨裁的。

此外，有媒體問及，關於處理不當黨產，德國給台灣的建議是什麼？他表示，處理黨產時，如果是違法取得的財產，須歸還國家，但如果黨產是來自人民的捐贈、稅收，在合法、合理的狀況下，國家就不能拿走這些財產。以德國的經驗來說，取得財產、討回黨產，都必須依據法律、法治的方式處理。

耶朋曼一行3人應外交部邀請，於15日至19日訪台，期間拜訪內政部、不當黨產處理委員會等單位。

與耶朋曼同行的團員包括「聯邦處理東德獨裁政權基金會」副執行長格林堡（Robert Grunbaum）。

格林堡出席座談時表示，德國推動轉型正義的過程中，也很重視教育，將過去獨裁政權的歷史列入教科書中，讓年輕一代了解過去的歷史。

此外，耶朋曼也強調，要從過去歷史中學習；民主不會永遠存在，如果不努力維持，民主也可能倒退成獨裁。