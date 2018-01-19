指「被推胸部」是不實言論 時力提案要警政署檢討

2018-01-19 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



時代力量五名立委上周在凱道徹夜禁食抗議，要求撤回行政院版「勞基法修正草案」，數度與警方爆發推擠衝突，隨後網路瘋傳有立委助理疑似碰觸女警胸部影片，台北市議員王欣儀在臉書影射是「時代力量立委助理陳ＸＸ」，遭陳為廷抗議要求收回發文。

立法院臨時會最近針對107年度中央政府總預算舉行朝野協商，出現一份時代力量黨團提案，內容要求警政署日後處理陳抗事件，若有因警察推擠民眾造成肢體觸碰情事，應由警方提供錄影完整呈現事情發生原貌，而非任由媒體或社群網站節錄片段，造成民眾誤解。

提案說明指出，最近媒體報導有女警以性別為由，對手抱物資卻遭警方推擠的民眾喊出「委員妳的助理正在推我的胸部」等扭曲事實且踐踏女性尊嚴的不實言論，以現有社會女性性別弱勢之名以嚇阻民眾進入（集會遊行區域）。

民進黨立委李麗芬說，她相信在雙方爭執的情況下，無論是否真的有發生碰觸，都不是有意的騷擾行為；可是她不能同意，將女性大聲說出不適的感受，武斷視為「使用性別弱勢之名，嚇阻異性進入」。當事人是依據當下的感受，做出保衛自己的舉動。她認為這是性別意識的展現，也是在性別教育中，必須建立起的自我保護意識。

李麗芬表示，她鄭重呼籲時代力量的立委們能就這筆提案文字多做思索，因為其中隱含了「女性保持沉默，不要說不」的思維，這會助長侵害的發生，也與台灣社會長期推動性別保護的努力背道而馳。