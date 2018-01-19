辜寬敏：蔡英文當4年總統就好 讓大家永久思念

2018-01-19 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



總統府資政辜寬敏表示，希望蔡英文總統當4年就好，任內可以完成很多改革，讓大家永久思念她，這樣才有價值。聯合報系資料照／記者林河名攝影 分享 facebook

總統府資政辜寬敏今天表示，他希望蔡英文總統當4年就好，任內可以完成很多改革，讓大家永久思念她，這樣才有價值，也才不會像以前總統在第二任被批評得「不能看」。

「新台灣國策智庫」日前發布民調，若行政院長賴清德參選2020總統，支持度比蔡英文高。辜寬敏下午受訪表示，賴清德是明日之星，「不是只有我認為，大家感覺都差不多」。他認為民進黨應該在2020推賴清德參選總統，「一定會贏」。

「新台灣和平基金會」下午舉辦「2017台灣研究年度最佳學位論文獎」頒獎典禮，辜寬敏以基金會董事長身分出席，並接受記者採訪。

有媒體問到，蔡英文與賴清德是否搭檔參選2020？辜寬敏表示，「我的意見就是蔡英文當4年就好」，盡量去改革，大家會永久思念她，這樣才有價值，也不會像以前的總統連任後，都被批評得「不能看」。

對於蔡英文找賴清德出任行政院長，辜寬敏則表示，蔡請賴當行政院長，部長人選應該交給新的院長決定，只有換行政院長，要怎麼做事情？新的行政院長要不要重新任用原有的人是一回事，但新的行政院長沒有人事權，如何做事呢？

辜寬敏還說，蔡找賴當院長，主要是為了幫自己提高支持度，「這太明顯了」，但從政治來說，這樣非常不應該，也是很大的失敗。

媒體也追問，賴清德上台後，許多政策引發抗爭。辜寬敏表示，改革本質當然是要更好，目的沒有錯，但改革總有受益者跟受害者。他舉例說，如果明天要廢掉優惠利息18%，多少人會出來反對？但大家都贊成十八趴嗎？還是有很多人覺得應該廢掉？

辜寬敏強調，政治就是這樣，政治人物要有魄力，如果是對的，就要繼續改革。