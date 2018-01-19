影／小英總統到台南 警方強調沒蛇籠拒馬維安照樣圓滿

2018-01-19 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



總統蔡英文下午到台南永康桂田酒店參加台南市「小英之友會」聯誼會活動，據了解為避開抗議人士，還預選了三處地點，最後一刻才擇定桂田酒店。而台南市警方雖做到「全台罕見不用拒馬蛇籠」，依舊是如臨大敵，遇任何「蔡英文下台」的旗幟都立即排除，酒店周遭道路管制交通，媒體也被隔在20多公尺外路旁，拍攝總統出入時間不到一秒鐘。

台南市警方為了這次總統維安，除在地永康警分局，還動員鄰近的三分局、五分局員警，並有便衣憲兵支援，桂田酒店周遭滿佈數百人，自上一站南台科大到桂田酒店間每個路口都有員警調控號誌，還有員警騎機車充當「機動小蜜蜂」，負責在附近重點路段來回巡察，面對「如影隨行」的陳抗人士務必做到防範「滴水不漏」。

此舉果然奏效，機動警力在酒店附近加油站發現「如影隨行」的抗議人士高舉「小英下台」黃色旗幟，立即「柔性排除」，總統車隊到達前幾分鐘中正南路還發生車禍，也都立即將事故車移到路邊，媒體想接近會場也都立即勸阻，展現警方維安效率。

因酒店周遭交管，僅零星旅客與物流車輛出入，連公車也被要求儘速離開，不過為了顧及「外界觀感」，僅少數制服員警現身，多數著便服或在附近路旁室內待命，部分員警因疲憊哈欠連連，私下抱怨「明明沒什麼陳抗還擺這麼多人，分局長像很怕打敗仗非常緊張」。不過市警局長黃宗仁對勤務圓滿落幕相當滿意，他表示，「我們同仁都很認真」。

也有警官表示，台南警民關係比起各縣市都好，陳抗人士經過溝通能有地方表達意見，警方也沒有強勢動作，「這裡不需要蛇籠拒馬，相信蔡總統都看在眼裡」。

蔡總統下午行程延後半個多小時，3點左右到達桂田酒店，與會人士表示，總統除見證小英之友會理監事授證，也聽取地方人士對時局施政看法，停留1個半小時與百餘「小英之友」交心，並聆聽各種問題，下午4點半左右離開前，還在車內多次揮手致意。

會後「小英之友」對會談內容多不願談論，有人說「我都在打瞌睡」，還有人在記者詢問「小英有說些什麼」時表示，「我有重聽，總統說什麼都沒有聽到」。

常務理事蔡爾翰則表示，小英總統這次「完全沒談選舉」，部分市長參選人得知要到場也遭該會婉拒，不過當他們告訴蔡總統這次縣市長選舉台南市黨內初選「台南很亂」時，蔡總統雖未直接回應，但顯然了然於胸，微笑點頭稱是。

蔡英文總統維安嚴密，媒體遭阻隔拍攝總統出入酒店時間不到一秒鐘。記者周宗禎／攝影 分享 facebook

蔡英文總統維安嚴密，媒體遭阻隔難以拍攝。記者周宗禎／攝影 分享 facebook

媒體想進入小英之友會活動會場都遭立即攔阻。記者周宗禎／攝影 分享 facebook

因會場無法進入，小英之友會常務理事蔡爾翰一現身就被圍住詢問活動內容。記者周宗禎／攝影 分享 facebook