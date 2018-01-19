年改節省經費 遭疑未全數入退撫基金

2018-01-19 18:04 中央社 台北19日電



全國教師工會總聯合會今天召開記者會，質疑公教年金改革節省的經費，未如先前承諾全數倒入退撫基金。教育部則回應，調整可辦理優惠存款月數計算，是讓制度做更合理的設計。

全教總今天質疑，教育部日前公告的「公立學校退休教職員一次退休金與養老給付優惠存款辦法草案」，將優利存款計算基準降低，估算下來，相當於節省經費的70%不會倒入退撫基金。

全教總指出，年金改革起源於退撫基金嚴重不足，政府承諾改革後節省經費倒入基金，以延續基金年限，並減少年輕世代的負擔。基於「世代互助」和「年金永續」的理念，許多公教人員支持改革，但政府計算基準刻意降低，讓倒入基金的經費大幅縮水，恐使承諾破功。

對此，教育部稍晚發布新聞稿回應，退撫條例第40條已明定節省經費全數挹注基金，包括優惠存款改革後的結餘經費，都會依照規定辦理。

教育部指出，公教退休人員優惠存款檢討需一致處理，日前公告的草案是比照銓敘部的相關規定。其中已退休人員優惠存款計算沒有變動，但107年7月退撫條例施行後新退教職員，之前的年資，需回歸原公務人員保險法的養老給付月數計算標準。

教育部強調，調整可辦理優惠存款月數計算，是讓制度做更合理的設計，絕非刻意讓改革節省經費大幅縮水。目前草案還在預告階段，各界意見將納入後續法制作業參考。