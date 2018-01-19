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否決國民黨處分海外資產 黨產會：外交、商業公益考量

2018-01-19 14:57聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨去年底申請解凍處分東京帛琉海外資產，遭不當黨產委員會以考慮國家外交、商業所需公共利益為由，認國民黨申請處分資產案，不符「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」中支付法定義務要件，拒絕申請。

黨產會表示，去年12月初曾派員至國民黨所屬台貿公司經營的東京TTD大樓實地勘查，發覺大樓位於東京中樞，鄰近日本中央政府、諸多國家大使館與日本大企業總部，若能「收歸國有」，有助政府與日本政府、國際社會與各民間企業溝通。

黨產會更認為，東京TTD大樓位於東京港區地段土地，當地土地使用近飽和，在日本不動產市場上屬一地難求的精華區，是相當珍貴的資產，不可輕易易予他手。

至於國民黨所屬帛琉大飯店，黨產會表示，這也是我國位於帛琉共和國重要的指標性建築，一樣事涉我國外交，外交部也認為，繼續持有對我國外交發展有正面意義，也可配合帛琉政府發展高端旅館的投資政策，不可輕易易手他人。

黨產會回文中也強調，黨產會已裁定擁有東京與帛琉海外資產的國民黨所百分百持有的中投公司為附隨組織，還認定中投全部股權屬國民黨不當取得財產，應返還所有股權回中華民國所有，相關裁定雖仍訴訟中，但不影響效力。

也因此，黨產會認為，既然中投已經收歸國有，是否要處理中投公司旗下的東京與帛琉海外資產，當然應考慮我國外交政策與商業利用等公共利益。

對於中投公司主張，處分東京海外資產，是基於改善整體公司財務，也因相關大樓必須翻修，須支付龐大維修費用所致，黨產會表示，台貿公司現階段經營穩定，也有能力支付東京TTD大樓發電機更換等維修經費，不需處分資產。

東京不當黨產委員會帛琉
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