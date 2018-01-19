黨產會拒國民黨處分海外資產 國民黨：昨非今是？

2018-01-19 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨為支付大量解雇黨工支遣費，去年底發函不當黨產委員會，要求同意標售在日本的台灣貿易開發株式會社與帛琉大飯店兩個由黨屬中投公司持有的公司股權。但黨產會卻以相關公司具外交意義拒絕，讓國民黨啼笑皆非。

國民黨行管會主委邱大展表示，黨產會全力清查國民黨黨產，否定國民黨貢獻，但現在國民黨要處分國外黨產，卻反而主張相關公司與所屬建物據國家外交意義，變相承認國民黨在外公司具外交效能，昨非今是。

國民黨財務遭凍結，為支付去年初大量解雇黨工的資遣費用，甚至是積欠多時的過去退休黨工退休金與18趴優存利息，去年底發函給黨產會，盼解凍黨所屬中投公司與欣裕台公司應付給黨的股利與減資款支付。

此外，國民黨還發函黨產會，以改善公司財務與建物須大幅翻修為由，希望黨產會同意逕行處分中投公司所持有的台灣貿易開發株式會社與帛琉大飯店兩家公司全部股權。但黨產會去年12月28日發函回復，以相關建物具國家外交等意義，「礙難同意」。

邱大展說，「政黨法」上路後，不允許政黨有辦公室以外的不動產黨產，國民黨現在要積極處分，支付法定義務所需，不論從「政黨法」或「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」角度，都合法合理，黨產會應說明，為何不遵守法律規範。

邱大展說，黨大量解雇勞工後，經台北市勞動局介入協商、士林地方法院核定，確定應付給資遣勞工9.7億元，這是「法院認定的法定義務」，黨要解凍資產支付，黨產會卻一直有意見，總統蔡英文不是說勞工是她心中最軟的一塊，現在應幫勞工做點事。

邱大展更點名，國民黨近日也著手要處理檔所持有的台北車站C1、D1上近500平土地，市價約20億元，一樣遭到黨產會阻擋，不僅讓國民黨權益受損，也恐影響台北市政府雙子星聯開案後續發展，阻礙城市建設，傷害其他地主權益，黨產會應負責。