余天親自打電話替女兒拜票？幕僚：這是秘密武器

2018-01-19 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



余天大女兒余筱萍參選台北市中正萬華區議員，今天上午展開第一場公開的拜票行程。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 余天大女兒余筱萍參選台北市中正萬華區議員，市議員童仲彥昨晚發臉書說，他在家裡接到余天電話，開口就是「哇天A啦！」，不是罐頭電話而是親自打，感動說「父親對女兒的愛就是這樣」。不過余筱萍幕僚上午澄清「絕對不是本人」，而是預錄好的電話拜票錄音，這也是他們的秘密武器，透過余天超有辨識力、親和力的聲音，讓民眾有接到本人電話的錯覺。

民進黨在台北市中正萬華議員選舉人選大爆炸，包括有意爭取該選區提名的前民進黨發言人吳沛憶、立法院長蘇嘉全前助理蘇緯政等人都已開始跑行程，經營基層，希望民眾認識他。

余筱萍則在今天上午展開第一場公開的拜票行程，7點多一早就到艋舺大道、西園路口拜票，不過第一天就下雨，余筱萍說遇水則發，她也受訪表示，她的行程就是一大早開始，站完路口接著會去市場拜票、拜訪里長和參加當地活動，行程滿檔。

余筱萍不怕被貼靠爸標籤，名片上就寫「余天ㄟ女兒」，她表示，她就是余天的女兒，這是大家都知道的事實，也沒有辦法改變，爸爸本來就是余天。

至於該選區有同為民進黨的市議員顏聖冠、劉耀仁和無黨籍童仲彥等前輩，余筱萍說，「不會怕！」他們都是她學習的對象，畢竟自己是政治界的菜鳥新人，現任議員已打下穩固的民意基礎，而她希望能延續中正萬華傳統老台北的精神，並注入年輕活力。

不過，針對童仲彥在臉書發文，接到了余天親自撥打拜票的電話，余筱萍說，因為爸他們有去錄音室錄音，就有電話語音，民眾就會以為是接到余天親自來電，幕僚也強調絕對不是本人。

該拜票錄音余天先「喂喂」兩聲後說「我余天啦」，再抱歉說打擾一下，我跟你講，在這裡跟你拜託一定支持余筱萍，語速和口吻彷彿閒話家常，最後再說聲「拍謝，打擾你」，才會讓人誤會接到本人來電。