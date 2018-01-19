黃安：日本在後的台獨 其實是要成立新滿洲國

2018-01-19 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



旅陸藝人黃安說，日本人在背後陰魂不散的台灣台獨運動是假的，它真正的目的，就是扶持台獨，成立一個新「滿洲國」！

黃安說，昨晚燈下夜讀，突然間讀到一行字：抗日期間，日本人的計劃很清楚：兼併整個華北，師法在東北成立「滿洲國」的故技，將它扶持為號稱「獨立」的國家。

他表示，讀到這裡，他突然間恍然大悟！原來，原來日本人在背後陰魂不散的台灣台獨運動是假的，它真正的目的，就是扶持台獨，成立一個新「滿洲國」！把「新滿洲國」當作傀儡，對付中國。這一套，日本人在中國前科累累：汪偽政權、蒙古軍政府、蒙古聯合自治政府、冀東防共自治政府、中華民國維新政府、中華民國臨時政府……

他說，蔡英文上台之後，台灣抗議活動從抗議不公，慢慢的轉成愛國護國。抗議群眾唱的是「中國一定強」、「八百壯士」等抗戰愛國歌曲。新黨林明正被抓的時候，振臂高呼：中國人站起來！

他認為，台灣同胞在冥冥之中感覺到蔡英文政權不對勁，它不但是個爛政府，所作所為更像一個日本人在背後操控的偽政府、一個漢奸政府。

黃安表示，台灣叛亂團體「台灣民政府」公開主張「台灣領土屬於日本天皇所有」，卻不見蔡英文出來說一句話？百年歷史的台灣水利會一直是民間所有，日據時代收回「國有」，國民政府遷台之後又改為民間所有。前幾天蔡英文又收回「國有」，這不是在效法日本人嗎？水利會牽涉到灌溉用水，收回國有之後，不聽話就不給你水，用心太陰險狠毒了。

他說，蔡英文父親蔡潔生在抗戰期間，在東北幫日本人修飛機轟炸中國人。他終於全明白了！同胞們， 我們不是在打台獨，而是在打漢奸！反台獨的戰爭已經徹底質變，成了中華民族領土主權保衛戰！

他指出，台獨份子勾結日本人，企圖建立「新滿洲國」。通過這個觀察，對於台灣當前蔡英文所引發的一切倒行逆施亂象，全獲得了解釋。現在，問題反而簡單很多。台灣主張台獨的—-漢奸。

主張不統不獨的—-漢奸同路人。其餘的台灣人，都是中國人。