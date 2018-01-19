人稱「笨蛋」的好人馬英九 李登輝認證：他不壞

蔡英文總統上任一年半多，民調持續滑落，相反地，馬英九前總統聲望卻逐漸回升。 圖／截自前總統馬英九卸任影片 分享 facebook

蔡英文總統上任一年半多，民調持續滑落。相反地，肩負2016讓國民黨失掉江山責任的馬英九前總統，聲望卻逐漸回升。前總統府副秘書長羅智強就說，在權力算計、搞「政治肉桶」上，馬英九比起蔡英文和民進黨，確實是笨到無以復加。但從馬英九最近的公開行程，民眾都熱情沸騰，可看出大家開始懷念起這位「笨總統」。

2008年，前立委沈富雄在總統馬英九上任三個月後，送他一個「笨總統」綽號。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2008年馬英九以765萬的空前高票當選中華民國總統，但是上任三個月，前立委沈富雄就送了他一個「笨總統」綽號。當時全球爆發金融海嘯，全國上下人心惶惶，沈富雄批評馬團隊是「一群不太能幹、不會講話，又無法撐場面的爛好人」，認為內閣應該適時改組，否則「走了一個壞蛋，來了一個笨蛋，我們都會完蛋！」

罵馬英九笨的不只是綠營出身的沈富雄，已故前監察院長王作榮也批評，馬政府的閣員迷信高學歷，但台灣在朝在野都是博士，其中99%都是半截博士：或許學問「博」，但不是有治國能力的「士」。

朱成志寫一篇「為笨總統上課文」

2008年，萬寶投顧副董事長朱成志，因「笨總統」文章惹禍停職一個月，金管會表示是因為撰寫的「內容顯著違反事實」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統被人說笨，官員的表現也不聰明。2008年11月，萬寶投顧董事朱成志寫了一篇文章「為笨總統上一堂信用交易課」，結果主管機關金管會居然以文章數據有誤為由，裁罰停權一個月，期間禁止寫專欄、上節目評論。輿論一片譁然，朱成志被罰後，趕緊稱馬英九「英明」 。

雖然朱成志確在他所發表文章中，將「借券交易量」寫成「借券放空張數」，還把台積電97年7月23日股價下跌「0.52％」誤植為「5.1％」，要罰並未無據，但旁人皆以為，「笨總統」三個字才是關鍵，馬英九可能不知情，但這卻顯示總統笨也罷，連閣員都笨。

政敵加碼 李登輝稱他「政治白痴」

2009年，前總統李登輝接受日本右翼作家小林善紀專訪時，說馬英九不是壞人，但是政治白癡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2009年，前總統李登輝接受日本右翼作家小林善紀專訪時談到馬英九，說他絕對清廉，不是壞人，但是個政治白癡。小林也問李擔不擔心馬英九會像陳水扁一樣貪汙？李登輝說不擔心：「他很乾淨。只是做為一個居高位的人，他不了解台灣。」

2010年五都選舉，國民黨要舉辦1121大遊行，馬英九也要參加，李登輝又罵，「真憨（很笨）的總統！」他認為，國民黨已完全執政，若有問題，也是政府處理有問題；國民黨以為遊行後五都會贏，剛好「倒翻（相反）」。

前監察院長錢復 「把總統做小了」

2011年時，前監察院院長錢復直指，馬總統的問題是他太想做全民總統，結果顧此失彼。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2011年，馬英九競選連任，卻在民進黨主席蔡英文的挑戰下陷入苦戰，國民黨內評估，領先幅度只有30萬至50萬票。前監察院院長錢復直指，馬總統的問題是他太想做全民總統，結果顧此失彼，各方都想討好，結果各方都不討好：「四處道歉、四處解釋，把總統做小了！」幸好，2012年1月，馬英九以689萬比609萬擊敗蔡英文。

險勝順利連任 卻追求「歷史定位」

2012年，油電雙漲，國內物價蠢蠢欲動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

然而，馬英九在勝選後表示，要大刀闊斧改革，為「馬時代」的歷史定位全力一搏。於是「戴上鋼盔向前衝」馬上搞了油電漲價、以及復徵證所稅等大刀闊斧的改革。從一月當選連任，到五月就職前一個禮拜，台股創下近三年新低量，成交量僅四百六十九億元，幾乎攔腰砍半。金主「天天罵馬」，因為「有種被背叛的感覺」。

吳伯雄緩頰「再聰明的人也被罵笨」

2012年11月初，國民黨榮譽主席吳伯雄（右），替總統馬英九（左）講話，他說「有些批評不公平」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馬英九整個第二任期的民調，幾乎都在兩成多，還有一家電視台曾做出「支持率9.2%」的超低數字，此後9.2不斷成為在野黨與網民嘲笑的符號。

2012年11月初，國民黨榮譽主席吳伯雄在國民黨十八全第四次中評會上致詞時，雖然口吻委婉，卻直諫了馬英九總統「用人圈子過於狹小」的問題。不過，吳伯雄也替馬講話，他說，有些批評是不公平，馬英九做了很多事情，值得給他公道，社會應講求公正，錯要改，但對的要大聲講，否則「再聰明的孩子也會被罵笨」。

經濟學人bumbler一槌定音「笨蛋馬英九」

2012年，英國《經濟學人》雜誌，刊出一篇介紹台灣政局的文章，稱馬總統是「 bumbler」。圖為全國關廠工人連線前往國民黨中央黨部陳情畫面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

但只過了半個月後，著名的英國《經濟學人》雜誌，刊出一篇介紹台灣政局的文章，標題是「Ma the bumbler」。全台頓時學會了bumbler（愚鈍）這個字。這篇文章迅速在各大社群、《批踢踢實業坊》等網站轉載，網友對於《經濟學人》將我們的總統這樣入標，紛紛表示：「完了，國際認證」。這個字從此黏住馬英九。

洪仲丘案引發白衫軍上街 馬又陷馬王政爭

2013年7月，「洪仲丘事件」引發20萬人「白衫軍」上街頭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2013年7月，犯過被罰的陸軍下士洪仲丘，在禁閉室內因中暑身亡，引發20萬人「白衫軍」上街頭的事件。馬英九急忙讓步，將軍事檢審體系凍結，承平時期完全改交給一般院檢。但儘管「白衫軍」訴求大獲全勝，卻沒有替馬政府博得美名，反而使得現役與退役的軍人一片大罵，認為政府只顧討好抗議者，罔顧軍隊紀律維持。

2013年9月，爆發立法院長王金平、立院民進黨團總召柯建銘的關說案。馬英九強硬對王金平開鍘，不料法律戰上卻連連敗陣，最後損失了原本享有高度聲譽的檢察總長黃世銘。另外，原本就微妙的馬王關係，被公開撕裂的結果，導致了2014年的太陽花學運。巧合的是，相隔八年，扁政府與馬政府在第二任期的第三年（2006、2014），都發生一次大規模的反政府群眾運動。

陳長文 「萬中無一笨中之笨的馬總統」

馬英九的好友、名律師陳長文曾在2012年投書媒體，題目為《萬中無一笨中之笨的馬總統》。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於馬英九的「笨」，即使他的好朋友、名律師陳長文也難以否認，但陳長文在2012年最後一天投書媒體，文章題目為《萬中無一笨中之笨的馬總統》。

陳長文在文中提到，大多數的政治人物都是「傳炸彈高手」，擅長確保炸彈不在手中爆開。只有馬英九在接到炸彈後，竟會想要在手上拆掉炸彈引信，而不是傳給後手。陳長文認為馬英九的「笨」，在於他願意去挑戰那些應該做、但吃力不討好的行為，「這麼做不是一種『政治上的愚蠢』是什麼呢？」

前總統馬英九 讓人懷念的「笨蛋好人」

照理說，馬英九的歷史定位，本來就是一張「好人卡」：也就是說，大家都承認他的私德，也承認他基本上立意良善，但卻很少人覺得他是個優秀幹練的政治家。面對他的八年任期以國民黨空前慘敗作結，也只能用「是個好人」來作結論。

然而讓「笨總統」馬英九的聲望從谷底攀升的，卻是現任的總統蔡英文。對於台灣在區域競爭、兩岸消長中的困境，蔡政府同樣找不出答案，甚至比馬政府還找不出答案。在這種情況之下，民眾很難不懷念馬政府。大家必須尷尬地作下結論：原來「壞蛋」比「笨蛋」還要命。