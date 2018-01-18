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MLB／NC恐龍買斷釀酒人合約 王維中將成首位韓職台將

又1副總遭解職 公廣集團人事紛擾還沒停

2018-01-18 23:59聯合報 記者林敬殷／台北報導

公廣集團董事長陳郁秀解職華視總經理郭建宏，引發連串風波，文化部研議「買回民股」，...
公廣集團董事長陳郁秀解職華視總經理郭建宏，引發連串風波，文化部研議「買回民股」，盼重新定位華視。圖為華視大樓。 圖／聯合報系資料照片
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政黨輪替後的公視新人事，雖有建樹，卻也紛爭不斷，文化部有意力推的公共媒體法，藉此重組國內公共媒體，執政高層直言，立意雖然良好，但現在的情勢極為嚴峻，且牽涉層面甚廣，是否因此引發更多爭議，恐怕不樂觀。

公廣集團董事長陳郁秀日前以不適任為由，將原任華視的總經理郭建宏解除職務，豈料，陳郁秀力保的原任公視副總經理陳厚裕，昨天卻在公視董事會被解除職務。

據指出，董事會原本有意讓陳厚裕先留下一段時間再觀察，但部分人士態度堅定，甚至表達陳厚裕不走，就要請辭的態度，最後董事會決定，以陳厚裕未通過考評，作出不適任的決議；從公視和華視的人事案一來一往之間，凸顯出領導階層在管理上有極大問題。

知情人士表示，總統府和文化部從不介入公視的經營管理，郭建宏被解職，外界卻會把這筆帳算在民進黨政府身上，但實情卻並非如此。

如今，文化部力推公共媒體法，要把公廣集團重整及擴充，成為一個大公廣集團，公視、華視紛爭不斷，知情人士指出，法案送到立法院，立法本意恐被一堆層出不窮的爭議給掩蓋住，公視、華視等各自有其立場，公視或華視的董事會、管理階層與勞工看法，也可能會有歧異，能否形成共識，難度極高。

他說，以目前情勢要推公共媒體法，對文化部部長鄭麗君而言，可能是一個理想及目標，但也須兼顧現實面的操作，換句話說，公共媒體法無法解決當前公視與華視紛爭，須從目標需求導向去嘗試解決，但依法論法，政府目前無權介入公視及華視的運作，要如何解套，仍有待觀察。

公視文化部陳郁秀
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