終於出來說話了！文化部打算2招解決華視風波

文化部長鄭麗君。 中央社 分享 facebook

公廣集團董事長陳郁秀上周解職華視總經理郭建宏，引發連串風波，外界質疑身為主管的文化部未出面主持公道。文化部昨發布新聞稿表示，對華視並無人事權，但文化部長鄭麗君將於近期邀公視與華視董事會代表進行了解，並且朝買回民股的方式規畫，重新定位華視，也研擬修正公共電視法為公共媒體法。

民進黨立委張廖萬堅表示，華視因為部分民股導致定位不清，也造成總經理角色很難取向，贊成文化部將剩下股權買回，成為完整國家公共性頻道。國民黨立委陳學聖也贊成，認為此舉有助於公廣集團未來發展。

文化部指出，華視是政府依據無線電視事業公股處理條例，將股份捐贈予公視基金會所設立的公共化無線電視台。基於公司治理及媒體自主原則，文化部對華視並無人事權，人事聘任尊重董事會決議，也無支持與否問題。然而，華視董事會主要由公視董事會派任組成，鄭麗君將邀公視、華視董事會代表進行了解，並整體討論華視定位問題。

文化部正研擬修正公共電視法為「公共媒體法」，此一修法將因應數位匯流發展趨勢，整合公視基金會、中央通訊社及中央廣播電台資源，擴大公共媒體服務體系，並檢討董、監事選任程序，確保營運公廣集團獨立自主精神及落實公共課責，預計近期提出公共媒體法草案，二月召開公聽會。

至於華視定位問題，考量華視因留有若干民股，造成長期以來公私定位不明的治理困境，文化部表示，將朝「買回民股」方式規畫，盼重新定位華視。

中正大學傳播學系教授胡元輝指出，我國公視法對於董事長及總經理的權責有所規定，卻未必落實，未來可在公共媒體法中做進一步釐清。他認為，董事長既於實際運作中負有與一般董事明顯不同的權責，以台灣的生態而言，應直接提名，而不是採取現行董事互選。現行制度下，可能會出現社會無法認同，或連文化部都無法掌握的人選。