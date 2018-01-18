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警政署首長特別費遭砍 黃國昌：藉此凸顯問題

2018-01-18 21:03聯合報 記者許家瑜╱即時報導

時代力量以「考量當前國家財政狀況、撙節預算」為由，刪減、凍結警政署預算提案多達107案，其中特別點名刪除警政署首長特別費預算18萬元，外界質疑此舉可能因時力在府前抗議勞基法修法時遭到警方驅離，公報私仇手段。對此，時代力量黨團立委黃國昌表示，藉由提案凸顯執政黨對於國家權力濫用，出來面對自己的錯誤。黨團總召徐永明則說，希望透過預算影響警政署處理陳抗政策。

為抗議勞基法修惡，時代力量本月初在總統府前發起禁食抗議，但最後遭警方清場。據了解，時力黨主席、立委黃國昌事後曾在立法院中興大樓辦公室門口，嗆警政署「你們讓我們在總統府前被『泡在水裡』，接下來是總預算審查，我們會嚴審警政署預算！」。

黃國昌表示，執政黨自己承諾人權保護書，卻設置大規模禁制區又動用大批警察，禁止律師、醫生進入，這明顯是國家權力爛用，違法行為難道不該追究嗎？這次警政署預算提案也針對首長特別費刪除，雖然知道不會表決通過，但就是要藉由提案凸顯問題，要求部會要針對重要爭點說清楚，而非「躲起來就沒事」。

黃國昌呼籲，執政黨出來面對自己的錯誤，不要想用這種方式移轉焦點。

時代力量黨團總召徐永明表示，基於立委角色，這些當然都要追究，這次預算案主要是對於警政署領導統御方式有意見，在集會遊行法尚未修法情況下，希望透過預算刪減影響警政署處理陳抗政策，也表達黨團對政策面的關心，期間警政署副署長也有來溝通。

時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照。
時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照。
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