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陳師孟爭議 吳敦義：有良心就應沒臉繼續當監委

2018-01-18 20:58聯合報 記者周志豪╱即時報導

準監察委員陳師孟將於1月29日宣誓就職，但立院行使同意權期間，曾嗆聲上任後將查「辦綠不辦藍」司法官，還要為前總統陳水扁貪汙案平反等言論，仍餘波盪漾。國民黨主席吳敦義今天表示，他如果有良心，應該沒有臉繼續當監察委員。

吳敦義表示，陳師孟要擔任監委，他是要來糾正別人，怎麼可以說，凡是對陳水扁這個案子做不利的判決，他就要如何如何，做監察委員不能這樣子，大放厥詞卻都是違背民主法治國家基本理論與實踐，他要做監委實在不應該講那些話。

吳敦義說，陳水扁的龍潭購地案等四案，都是經過法院三審定讞，陳水扁妻子吳淑珍很多錢當時都放在元大銀行金庫，裏面有好多個億的現金，都是他汙來的錢，陳師孟竟然講扁沒有貪汙，難道他還是在夢中，還是在惡夢當中。

吳敦義認為，陳水扁涉貪汙案遭判刑後，美國政府知道陳家在美國紐約曼哈頓的房屋，是扁任中華民國總統時貪汙來的錢所買，就代為查封標售，錢進美國國庫後，再轉匯回中華民國國庫，這就是說扁是美國政府認證的貪汙犯。

吳敦義說，陳師孟的亂象，凸顯民進黨在掌握立院大多數後就簡直亂到不行，像陳這種人也可當監委，他算什麼，怎能否定陳水扁貪汙犯狀況。

準監察委員陳師孟將於1月29日宣誓就職，但立院行使同意權期間，曾嗆聲上任後將查「...
準監察委員陳師孟將於1月29日宣誓就職，但立院行使同意權期間，曾嗆聲上任後將查「辦綠不辦藍」司法官，還要為前總統陳水扁貪汙案平反等言論，仍餘波盪漾。國民黨主席吳敦義今天表示，他如果有良心，應該沒有臉繼續當監察委員。記者周志豪／攝影
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