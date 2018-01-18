賴清德：讓台灣成為AI創新樞紐 全球智慧科技大國

2018-01-18 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院會今天聽取行政院科技會報辦公室報告「台灣AI（人工智慧）行動計畫」。行政院長賴清德表示，務必掌握智慧科技發展的契機與時效性，持續爭取廣納全球人才、企業來到台灣，讓台灣成為AI創新樞紐及全球智慧科技大國。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，今年度投入「台灣AI行動計畫」的預算超過90億元，未來3年也將每年投入近100億元。

科技會報辦公室指出，「台灣AI行動計畫」包括「AI人才衝刺」、「AI領航推動」、「建構國際AI創新樞紐」、「場域與法規開放」、「產業AI化」等5項重點工作，將以鬆綁、開放、投資精神，落實AI智慧應用。

賴清德表示，該計畫的目標在於強化台灣既有優勢，以AI加速「5+2」產業創新，讓AI與產業需求接軌，將是推動的關鍵。他請相關部會督導所屬「5+2」產業創新推動中心，務必從解決產業問題著手，善用AI技術，並讓AI人才直接參與產業實務運作，以帶動各行各業發展出創新經營模式。

賴清德指出，邁向智慧國家是行政院五大施政目標之一，除了鬆綁法令、投資數位基礎建設、強化人才培育，落實「數位國家‧創新經濟發展（DIGI+）方案」外，更要憑藉我國在晶片半導體的優勢基礎，積極運用智慧科技應用技術（人工智慧、物聯網、大數據等），促進經濟發展及提高民眾生活品質。