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華視人事案 政院：卓榮泰與文化部將了解

2018-01-18 14:13中央社 台北18日電

華視前總經理郭建宏人事案，總統蔡英文昨天指示由行政院秘書長卓榮泰了解。行政院發言人徐國勇今天表示，卓榮泰與文化部將進行相關了解。

華視董事會日前決議總經理郭建宏「不適任」，民主進步黨新北市黨部主委余天不認同郭建宏被撤換，昨天在民進黨中常會反映此事，蔡總統沒有表示看法，僅指示由卓榮泰了解。

徐國勇上午出席行政院院會後記者會時表示，行政院沒有介入華視人事，媒體報導後行政院長賴清德有得知相關輿情，現在卓榮泰會進行了解，由於主管部會是文化部，也會請文化部進行相關了解。

卓榮泰文化部徐國勇
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