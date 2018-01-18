林全無緣央行總裁？施俊吉突破盲腸 政院修正議事規則

2018-01-18 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德17日發布院令，修正「行政院會議議事規則」。（圖／聯合報資料照） 分享 facebook

行政院長賴清德17日發布院令，修正「行政院會議議事規則」。為配合行政院組織法及行政院會議實際運作，特別分款明定院會出席人員，包括：行政院院長、副院長；各部會首長；政務委員；行政院人事行政總處、主計總處、中央銀行首長。修正規則並明定，行政院秘書長及行政院發言人得列席，處理相關事務。

先前政壇傳言蔡英文總統屬意前閣揆林全為下屆央銀總裁人選，但林全近日確定出任「東洋藥品」董事長，讓外界甚為訝異。行政院副長施俊吉16日接受電台主持人周玉蔻專訪時直言，央行總裁是要參加行政院會，如果現任閣揆坐在上面，前閣揆坐在下面，「這不是跟整個官場倫理制度，就有很大的衝突嗎？」周玉蔻聽完笑說：「你幫我們突破盲腸！」

依據行政院17日公布修正的行政院會議議事規則，「中央銀行首長」已被明定為院會出席人員之一。修正之前，該規則係規定：「行政院會議依憲法第五十八條第一項之規定，由行政院院長、副院長、各部會首長及不管部會之政務委員組織之」。

「行政院會議議事規則」從民國37年6月3日發布，僅曾3次修正；在17 日修正發布之前，最近一次是民國103年12月16日修正。

行政院表示，為使該規則更符行政院會議實際運作，此次修正要點如下：