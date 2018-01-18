林全無緣央行總裁？施俊吉突破盲腸 政院修正議事規則
行政院長賴清德17日發布院令，修正「行政院會議議事規則」。為配合行政院組織法及行政院會議實際運作，特別分款明定院會出席人員，包括：行政院院長、副院長；各部會首長；政務委員；行政院人事行政總處、主計總處、中央銀行首長。修正規則並明定，行政院秘書長及行政院發言人得列席，處理相關事務。
先前政壇傳言蔡英文總統屬意前閣揆林全為下屆央銀總裁人選，但林全近日確定出任「東洋藥品」董事長，讓外界甚為訝異。行政院副長施俊吉16日接受電台主持人周玉蔻專訪時直言，央行總裁是要參加行政院會，如果現任閣揆坐在上面，前閣揆坐在下面，「這不是跟整個官場倫理制度，就有很大的衝突嗎？」周玉蔻聽完笑說：「你幫我們突破盲腸！」
依據行政院17日公布修正的行政院會議議事規則，「中央銀行首長」已被明定為院會出席人員之一。修正之前，該規則係規定：「行政院會議依憲法第五十八條第一項之規定，由行政院院長、副院長、各部會首長及不管部會之政務委員組織之」。
「行政院會議議事規則」從民國37年6月3日發布，僅曾3次修正；在17 日修正發布之前，最近一次是民國103年12月16日修正。
行政院表示，為使該規則更符行政院會議實際運作，此次修正要點如下：
●依行政院組織法及行政院會議實際運作情形，明定行政院會議出席人員及重要列席人員。修正後的議事規則，明定行政院會議出席人員如下：一、行政院院長、副院長。二、各部會首長。三、政務委員。四、行政院人事行政總處、行政院主計總處、中央銀行首長。條文並增列行政院秘書長及行政院發言人，得列席行政院會議處理相關事務。
●為避免行政院會議出席人員遇特殊情形未能出席，致出席人數未過半數而無法成會，增列經院長核可，達特定額數亦得開會。修正後的議事規則，明定行政院會議須有應出席人員過半數之出席；但情形特殊，經院長核可，於出席人員實到人數已達三分之一以上者，亦得開會。
●為期明確，修正條文規定，下列事項提出行政院會議議決之：一、依憲法須提出立法院之事項。二、依法須提出行政院會議議決事項。三、涉及各部會共同關係之事項。四、其他院長認有討論必要之重要事項。
●修正規則增列，出席人員於必要時得攜回秘密之會議議程及議事錄參閱；另為符合國家機密保護法及文書處理手冊相關規定，增列屬「機密」等級者為不得攜回參閱之範圍。
●現行規定，行政院會議之決議、決定事項，需發布新聞者，由行政院新聞傳播處統一發布。修正後的議事規則，規定行政院會議出列席及其他與會人員對會議之內容，應恪遵公務員服務法第四條之規定，未經許可，不得洩漏或任意發表會議相關之內容。
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