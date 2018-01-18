新聞眼／人事專業考量 警署能擺脫政治干擾？

2018-01-18 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松



警政署長陳家欽（左二）昨天到嘉義市八掌派出所與基層員警座談。 記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

五十一名高階警官新人事昨天發布，這是警政署長陳家欽上任後第二波大規模人事調整案；不過昨天的名單仍依稀有政治干預影子，這樣的人事安排一旦遭質疑，將成為陳家欽領導統御的嚴峻挑戰。

警界人事近兩年遭「外力」干預明顯，該升的不升，該動的不動，不但警政署長威信弱化，警界士氣也受影響；基層對此早有不滿，但領導者始終無力擺脫，屢製造官、警對立。

陳家欽上任後，力求擺脫政治力介入人事，基層對他也多有期盼；撇開六都警局長人事權牽涉市長不論，多數人事他盡力「專業安排」，但仍不免出現讓人覺得有爭議的安排。

新竹市警局長陳耀南任期已滿三年，歷經兩任署長多次人事調整「不動如山」，這波仍未異動，理由是什麼？連警政署都語塞。彰化縣警局長楊崇德調升督察室主任，跳過警政委員歷練；刑事局首席副局長呂春長未調派，另名副局長黃明昭卻升基隆市警局長，都讓警界質疑。

警察有專業歷練、職務倫理考量，早年人事多半由警政署長主導，中央鮮少介入，雖免不了「近親繁殖」之議，但「一條鞭」確立警政署長威信，也不至出現外行領導內行風險。

雖然，警察人事沒有絕對公平，但專業考量、不受政治干擾，卻是不能變的基本原則。