警政署高階警官大搬風 蔡蒼柏掌刑事龍頭

2018-01-18 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ／台北報導



高階警官人事異動，刑事局長將由警政署主任秘書蔡蒼柏接任。 圖／警政署提供 分享 facebook 內政部警政署航空警察局局長黃榮清9日清晨辭世，讓下屬及桃園機場各單位人員唏噓不已。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

警政署昨天發布五十一名高階警官人事，刑事局長劉柏良調任警政署副署長，由警政署主任秘書蔡蒼柏接掌刑事龍頭；航空警察局、國道警察局、保一總隊等三大直屬單位主官也同步換人，警界中央高層大洗牌。

蔡蒼柏警大四十五期畢業，警政署長陳家欽同學，也是刑事系統出身，頗受陳家欽信任；受命接掌刑事局，首要任務是「拚治安」，打詐、緝毒、掃黑等工作持續加強；蔡蒼柏也重視鑑識、電腦犯罪等刑事專業人才培養，未來勢必補強。警政署主任秘書則由警政委員鍾國文接任。

國道公路警察局長由保一總隊長朱正倫接任，遺缺由警政委員陳福榮調升；航空警察局長由警政委員陳檡文調升。

此波人事是因應警政署副署長王隆、督察室主任薛國材與國道公路警察局長周威廷本月十六日屆齡退休，加上原航空警察局長黃榮清日前病逝，四個三線三星重要警職補實。

另外，任期兩年四個月的彰化縣警局長楊崇德，調升警政署督察室主任，遺缺由保六總隊長林順家接任；基隆市警局長王慶麟升警政委員，由刑事局副局長黃明昭接任。

其他新任縣市警察局長包括：台東縣警局長劉崇智、花蓮縣警局長李西河、金門縣警局長劉耀欽、連江縣警局長薛文容。任期超過三年的新竹市警局長陳耀南這波仍未調整，是目前在任最久的台灣省縣市警察局長。

原航警局長黃榮清上周癌逝，本月廿三日告別式；警政署為表達對黃的尊重，新人事定廿四日交接。後續警監督察、科長、督察等中高階警職，農曆年前發布。