政黨法上路 兩規定讓小黨決定申請解散

董建一創立「中華民國機車黨」，四處「會勘」，為機車族爭取路權、協助改善道路安全。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

政黨法去年底上路，因要求政黨須推派候選人，並定期申報前一年度決算等規定，擴增政黨負擔，衝擊小黨生存。台灣平民民主黨與中華民國機車黨近日發函內政部要求准予解散，成新法上路後最早申請解散的二個政黨。

內政部證實已收到相關申請，目前正處理中；但強調派人參選是政黨成立基本目的，若無法派人，讓政黨法成為變相退場機制「也是合理的」。

政黨法去年十一月十日完成三讀。新法除要求已備案、登記成立政黨，不得連續四年未推薦候選人參選公職，否則可廢止備案，每年五月還須經會計師簽核申報前一年度決算表。

台灣平民民主黨負責人林義憲證實，已向內政部申請解散，黨員日前開會討論後，取得大家共識決定解散。

中華民國機車黨上周五發函內政部要求准予解散。 圖／中華民國機車黨提供 分享 facebook 中華民國機車黨主席董建一說，「政黨法」要求法人登記、財報一律要有會計師簽證；相關黨章得配合修訂、每四年內還須推薦人選參選公職，否則動輒開罰數十萬罰鍰或撤銷政黨備案，這些林林總總規定，對小黨來說，要貫徹實在有極大困難。

內政部表示，政黨由具共同理念國民組成，目標是尋求政治權力，方法就是推薦候選人參選，這也是政黨存在的基本目的，機車黨無法派人選舉，達不到基本目的就選擇解散，也符合政黨政治原則，不會扼殺小黨生存權利。

內政部說，現在只要一百人可成立政黨，但成立後應積極運作，但目前三百卅五個政黨，有些連內政部主動連繫都找不到人，或許根本沒在運作，以政黨法當退場機制也很合理。