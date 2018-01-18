親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
稅改案修法聚焦
監委提名全過關
水利會改制修法
藍綠各黨拚選戰
勞基法變革爭議
政治
軍事
綜合

陳斐娟節目聊床照事件挨告 怒嗆劉建國：有種去告李婉鈺

政治「相沖」的手足情 炸壩說綠學者是黃智賢弟弟

政黨法上路 兩規定讓小黨決定申請解散

2018-01-18 00:17聯合報 記者周志豪徐偉真／台北報導

董建一創立「中華民國機車黨」，四處「會勘」，為機車族爭取路權、協助改善道路安全。...
董建一創立「中華民國機車黨」，四處「會勘」，為機車族爭取路權、協助改善道路安全。圖／聯合報系資料照
分享

政黨法去年底上路，因要求政黨須推派候選人，並定期申報前一年度決算等規定，擴增政黨負擔，衝擊小黨生存。台灣平民民主黨與中華民國機車黨近日發函內政部要求准予解散，成新法上路後最早申請解散的二個政黨。

內政部證實已收到相關申請，目前正處理中；但強調派人參選是政黨成立基本目的，若無法派人，讓政黨法成為變相退場機制「也是合理的」。

政黨法去年十一月十日完成三讀。新法除要求已備案、登記成立政黨，不得連續四年未推薦候選人參選公職，否則可廢止備案，每年五月還須經會計師簽核申報前一年度決算表。

台灣平民民主黨負責人林義憲證實，已向內政部申請解散，黨員日前開會討論後，取得大家共識決定解散。

中華民國機車黨上周五發函內政部要求准予解散。 圖／中華民國機車黨提供
中華民國機車黨上周五發函內政部要求准予解散。 圖／中華民國機車黨提供
分享
中華民國機車黨主席董建一說，「政黨法」要求法人登記、財報一律要有會計師簽證；相關黨章得配合修訂、每四年內還須推薦人選參選公職，否則動輒開罰數十萬罰鍰或撤銷政黨備案，這些林林總總規定，對小黨來說，要貫徹實在有極大困難。

內政部表示，政黨由具共同理念國民組成，目標是尋求政治權力，方法就是推薦候選人參選，這也是政黨存在的基本目的，機車黨無法派人選舉，達不到基本目的就選擇解散，也符合政黨政治原則，不會扼殺小黨生存權利。

內政部說，現在只要一百人可成立政黨，但成立後應積極運作，但目前三百卅五個政黨，有些連內政部主動連繫都找不到人，或許根本沒在運作，以政黨法當退場機制也很合理。

內政部
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

「大家開始懷念笨總統」羅智強：比起蔡 馬英九笨到無以復加

2018-01-18 06:29

林全無緣央行總裁？施俊吉突破盲腸 政院修正議事規則

2018-01-18 00:44

華視總座遭解職 余天向蔡英文「告御狀」

2018-01-18 00:17

陳斐娟被劉建國告 怒嗆：有種去告李婉鈺

2018-01-18 09:59

綠南市初選激烈 王定宇爆：有國民黨議員支持民進黨

2018-01-18 10:11

政治「相沖」的手足情 炸壩說綠學者是黃智賢弟弟

2018-01-18 08:00

新聞眼／人事專業考量 警署能擺脫政治干擾？

2018-01-18 00:45

警政署高階警官大搬風 蔡蒼柏掌刑事龍頭

2018-01-18 00:45

回鍋華視總經理？小野婉拒理由跟柯P有關

2018-01-18 00:17

網傳「到期不續存」章代表放棄優存 銓敘部澄清

2018-01-17 22:55

傳澳航遭施壓不將台列為國家 外交部澄清

2018-01-17 22:30

立委為慶富勞工討薪 加工處：未收到申請

2018-01-17 21:56

回鍋任華視總經理？ 小野：為了對柯文哲的承諾而婉拒

2018-01-17 21:31

綠委林俊憲真吉了 被告網友公告PTT「快領雞排」

2018-01-17 20:05

台商賣油給北韓遭制裁 美感謝台樹立榜樣

2018-01-17 18:29

「展現台語文學價值」 賴清德站台挺台灣囡仔歌

2018-01-17 18:26

影／司改法院新制 將設大法庭解決歧異

2018-01-17 17:48

余天為被解職的華視總經理郭建宏抱屈 狀告蔡英文

2018-01-17 17:28

【重磅快評】蔡政府的偽諾貝爾獎得主們

2018-01-17 17:25

接地氣輔選國民黨成立藍天志工團 吳敦義任總團長

2018-01-17 17:22

黃偉哲想擠進「野百合百里侯」俱樂部

2018-01-17 16:39

趁矯正署首長交接 扁違規破冰老李

2018-01-17 16:34

「大法庭」新制度 未來審2類提案

2018-01-17 16:33

蘇嘉全：所得稅法修正案 最快明日三讀

2018-01-17 16:02

沒錢有沒錢做法　國民黨組藍天志工團拚服務

2018-01-17 15:32

正妹局長拜會「議員爸爸」 陳建銘：絕對大公無私

2018-01-17 15:16

政黨法爭議 內政部：派人參選是政黨成立基本目的

2018-01-17 14:20

不參選就沒明天！抗議政黨法 機車黨申請解散

2018-01-17 14:19

97%陸網友支持蔡英文連任「她當選能加速統一」

2018-01-17 14:05

高粱番薯、紅白龍虎都來了 這些政黨你聽過嗎？

2018-01-17 12:47

蘇紫雲證實和兄姊關係 爆卦黃偉哲小時候想念陸官

2018-01-17 12:42

政黨申報率不到三成 內政部通令5月底前完成

2018-01-17 12:15

稅改黨團協商 何欣純：期待本周三讀過關

2018-01-17 12:08

去年PM10年均值 高雄市在六都中最糟糕！

2018-01-17 12:03

小黨必讀／政黨法規範重點在這裡

2018-01-17 11:56

政黨法恐阻礙小黨平民參政？ 學者籲設落日退場機制

2018-01-17 11:51

獨家／政黨法上路兩小黨陣亡 中華民國機車黨申請解散

2018-01-17 11:47

立院下午協商稅改 藍委籲綠調整「富人稅改」版本

2018-01-17 11:18

他整理出蔣經國的十句話 句句都是經典

2018-01-17 07:06
看更多

熱門文章

獨家／政黨法上路兩小黨陣亡 中華民國機車黨申請解散

2018-01-17 11:47

蘇紫雲證實和兄姊關係 爆卦黃偉哲小時候想念陸官

2018-01-17 12:42

為飛彈炸三峽大壩話題 中共環球網向蘇紫雲道歉

2018-01-17 17:02

「大家開始懷念笨總統」羅智強：比起蔡 馬英九笨到無以復加

2018-01-18 06:29

景點驟減十幾萬人次 「千萬觀光客」去哪？

2018-01-18 00:49

綠委林俊憲真吉了 被告網友公告PTT「快領雞排」

2018-01-17 20:05

97%陸網友支持蔡英文連任「她當選能加速統一」

2018-01-17 14:05

陳師孟惹法界反彈 姚嘉文：要替扁講話也要看場合

2018-01-17 17:04

大爆冷門！遼寧艦南下11天就北返 亦未繞島

2018-01-17 15:42

留澳台女稱「台灣不屬於大陸」遭陸老闆立即解僱

2018-01-17 14:46

回應準監委陳師孟？ 邱太三：真是浪費生命

2018-01-17 16:04

孫大千籲吳敦義 發動抗爭迫陳師孟辭監委

2018-01-17 21:33

朝野有共識！所得稅3扣除額大加碼 月薪3萬可望免繳稅

2018-01-17 23:33

海軍陸戰隊演習 66旅99旅橫越恆春半島大對抗

2018-01-17 19:19

網傳「到期不續存」章代表放棄優存 銓敘部澄清

2018-01-17 22:55

廢死了？準監委高涌誠 曾嗆彈劾執行死刑的法務部長

2018-01-17 10:43

華視總座遭解職 余天向蔡英文「告御狀」

2018-01-18 00:17

正妹局長拜會「議員爸爸」 陳建銘：絕對大公無私

2018-01-17 15:16

政治「相沖」的手足情 炸壩說綠學者是黃智賢弟弟

2018-01-18 08:00

余天為被解職的華視總經理郭建宏抱屈 狀告蔡英文

2018-01-17 17:28

陳師孟立院爭議發言 試院前院長3句話送他...

2018-01-18 00:17

新加坡航空展不邀馮世寬？

2018-01-17 23:13

獨／周錫瑋爆初選期程 批「根本沒有競選活動時間」

2018-01-17 12:59

【重磅快評】蔡政府的偽諾貝爾獎得主們

2018-01-17 17:25

新加坡航空展 未邀我國防部長引發關注

2018-01-18 00:17

回鍋任華視總經理？ 小野：為了對柯文哲的承諾而婉拒

2018-01-17 21:31

林全無緣央行總裁？施俊吉突破盲腸 政院修正議事規則

2018-01-18 00:44

綠智庫民調：新版勞基法 贊成勞工不到5成

2018-01-17 11:10

新聞眼／競相加碼圖利誰？討好選民 更應「討好台灣」

2018-01-18 00:32

監委邊倡廢監院邊爭取提名 洪秀柱：人不要臉天下無敵

2018-01-17 14:57

【重磅快評】小英有夢，但希望在哪裡？

2018-01-17 12:10

陳斐娟被劉建國告 怒嗆：有種去告李婉鈺

2018-01-18 09:59

民進黨中央黨部前 愛國同心會揮五星旗抗議

2018-01-17 13:14

高市長初選趙天麟盼整合 管碧玲：吃豆腐不會讓人喜歡

2018-01-17 11:49

法曹協會批陳師孟 言論荒謬離奇

2018-01-17 19:42

【重磅快評】蔡政府的偽諾貝爾獎得主們

2018-01-17 17:25

警政署高階警官大搬風 蔡蒼柏掌刑事龍頭

2018-01-18 00:45

政黨法恐阻礙小黨平民參政？ 學者籲設落日退場機制

2018-01-17 11:51

法稅改革聯盟抗議

2018-01-17 11:47

陳師孟要查法官？ 司法院：行使公權力須依照法律

2018-01-17 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top