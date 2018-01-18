華視總座遭解職 余天向蔡英文「告御狀」

2018-01-18 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨新北市黨部主委余天昨天為被解職的華視總經理郭建宏抱屈。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

兼任民進黨主席的蔡英文總統昨天出席民進黨中常會。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

原華視總經理的郭建宏上周遭公廣集團董事長陳郁秀以「不適任」為由解除職務，綜藝圈出身的民進黨新北市主委余天，昨天在民進黨中常會替郭建宏抱屈，當面向身兼民進黨主席的蔡英文總統「告御狀」。蔡要余天向行政院秘書長卓榮泰反應，了解狀況後看怎麼處理。

據了解，總統府並未介入公視和華視獨立運作經營，且公視董事屬於任期制，府方或文化部也難有置喙餘地。至於郭建宏被以不適任為由解職，某種程度反映公視及華視過去這段時間的人事紛擾；另牽扯到民視部分，已非全然是媒體經營的範疇，甚至擴及政治層面的問題，高層認為陳郁秀對外應有所說明。

相關人士指出，公視董事長陳郁秀應正視社會輿論，也應包容各種聲音，郭建宏作為電視人，被解職後，也切除了華視的電視資源，留下爭議和後遺症，實非支持公視的人所樂見的局面；陳郁秀作為公廣集團經營者，必須在管理及經營層面拿出辦法，尤其在面對網路浪潮下，歐美主要國家公共媒體反而逆勢成長，然公視卻不斷傳出經營、管理、人事等紛擾，令人遺憾。

蔡總統昨天下午主持中常會，在步入會議室前，被媒體詢問「余天要向妳告御狀」，蔡總統笑而不答，但進入會議室後，手指余天，「余大哥，聽說你想跟我告御狀？」余天當下接話說，「今天不要講這件事。」

不過，會議快結束前，列席中常會的余天還是舉手發言，「主席，妳了不了解華視的事？」蔡英文回說，正試圖了解中，余天聽完，臉色不悅地說，「報告主席，所以妳都不想了解這件事嗎？」

蔡英文苦笑也邊指著卓榮泰，卓榮泰立刻接話說，也正試圖了解狀況，蔡英文向余天說，請余天向卓榮泰說明解釋，卓會再跟她報告。卓榮泰會後找余天深談，余天認為，華視和公視都是國家的，府院不用避諱，卓榮泰則表示了解狀況後看如何處理。