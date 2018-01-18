政治「相沖」的手足情 炸壩說綠學者是黃智賢弟弟

2018-01-18 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



台灣政壇中，擁有相同血緣關係，但政治理念和藍緣立場大相逕庭的兄弟姊妹檔歷來有例，目前最為人熟知的，是因「2枚（中程飛彈）就可炸掉三峽大壩」引發注目的淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲，竟意外被起底是民進黨立委黃偉哲與親藍名嘴黃智賢的親弟弟，讓一家兄妹姐弟各自鮮明政治色彩，再添話題。

最有名的「宋氏三姐妹」各擁立場

宋家1917年在上海拍攝的全家照。前排：宋子安；第二排右起：宋慶齡、宋子文、宋靄齡；後排右起：宋美齡、倪桂珍、宋耀如、宋子良。 圖／摘自新民晚報 分享 facebook

提到政治家族中不同的政治立場糾結，最赫赫有名的就是「宋氏三姐妹」：宋靄齡、宋慶齡、宋美齡。宋靄齡嫁給富甲天下的孔祥熙，宋慶齡和宋美齡則分別嫁給孫中山和蔣介石。宋美齡和宋慶齡雖然是親姐妹，關係極好，但政治立場卻截然不同。

宋慶齡同情共產主義，反對黨國統治，宋美齡則主張三民主義，堅持國民黨主政；宋慶齡親共親俄，宋美齡則反共親美。

●宋慶齡病逝 宋美齡婉拒奔喪

蔣中正、宋美齡和蔣經國。 圖／翻攝自蔣中正先生年譜長編 分享 facebook

1981年5月29日，宋慶齡在大陸病逝，治喪委員會向包括宋美齡在內的台灣和海外宋氏家族親屬發出邀請，希望他們前來參加葬禮。當時，台灣當局拒絕接收電報，蔣經國擔心在美國的宋美齡，會因為感情而去中國大陸內地。結果，宋美齡致函蔣經國，明確表示：「骨肉雖親，大道為重，我等做人做事須對得起上帝、國家、民族及總理主義、父親在天靈，其他均無論矣。」

不久，宋美齡又寫信給蔣經國，稱「深信若大陸撤退時，余在中國而不在美國圖挽回馬歇爾肆意報復，並一意孤行之短見，或大姨母不在美國而在上海，必可拖其（宋慶齡）離開」。

有個「炸壩說」親弟 兄姐怎麼說

圖由左至右為，蘇紫雲、黃智賢、黃偉哲。 圖／聯合報系資料照片、中央社 分享 facebook

●黃偉哲：我們三人相處融洽

針對20年的親屬關係被曝光，黃偉哲受訪表示，弟弟蘇紫雲之所以姓蘇從母姓，是「因為我媽媽是獨生女，當初父母間的一個約定」，雖然手足政治理念不同，黃偉哲說，「我覺得其實，不管是黃智賢也好、蘇紫雲也好，我們都相處很融洽。」

●蘇紫雲：三人偶爾聚餐鬥嘴

蘇紫雲表示，3人關係與常人無異，偶爾會聚餐、鬥嘴，但各自在專業領域做事，互不干涉，20年來這段親屬關係也從未曝光。他說，自己曾任批踢踢政黑板主，處理黃偉哲、黃智賢的相關話題時，沒什麼特別感覺。

●黃智賢替弟還原「炸壩」說

蘇紫雲的炸壩說引發爭議後，黃智賢特別在她主持的「夜問打權」節目播出有關三峽大壩的演講完整視頻，還原了全貌，還電話連線蘇紫雲，她並替蘇紫雲澄清說，北社是一個極獨的政治團體，演講時蘇紫雲沒有提到要炸三峽大壩，現場聽眾問他，炸三峽大壩要幾枚 ?他喝了口水，說，兩枚就夠了。但立刻說，那是非法的，因為是民生設施。作戰時只能針對軍事設施。

不過，黃智賢仍然指出，並批判他語氣和態度太輕佻，沒意識到可能引發的效應。 所以在說話的語氣上，仍讓人覺得曖昧不清。因為這是一個連想都不可以想，連討論都不該討論的事。必須在第一時間制止並譴責。

●黃智賢送咖啡 黃偉哲想逃？

就在蘇紫雲事件前，民進黨台南市長初選辯論會引發黃偉哲是否拿了另一位參選人李俊毅買的咖啡事件，事件水落石出後，顏純左為助理行為向黃偉哲致歉，黃智賢還特地赴立法院買咖啡送暖，強調「自己的哥哥，要喝咖啡自己送。」

有趣的是，黃偉哲拿到咖啡後，和妹妹講不到一分鐘的話，隨即想快閃，黃智賢則在一旁開玩笑說，「你不要那麼怕好不好，你太害怕了。」

辜振甫終身國民黨 辜寬敏挺台獨

辜振甫（左圖）、辜寬敏（右圖）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

辜振甫與辜寬敏同為台灣世家辜顯榮之子，兩人是同父異母兄弟。一個是終身的國民黨黨員，一個是獨派永遠的大老。

辜振甫歷任國民黨中常委，過世前還是國民黨中評委主席團主席、海基會董事長；辜寬敏則是長年支持台獨運動，先後加入建國黨和民進黨，民進黨執政之後，出任總統府資政。兩兄弟在不同政黨時期皆居要職，堪稱台灣史上少見的政商家族。

●辜振甫病逝 辜寬敏兩字註解

2005年辜振甫病逝，辜寬敏當時談到辜振甫時，把這幾十年來的差異，歸於歷史，「他跟國民黨政府，國民黨走這麼近，因為他是我們家的老大，他對家裡的事業對家族的安全，他有很大的責任，我們很多事情都是因為大環境。」

雖然是親兄弟，但是辜振甫和辜寬敏能一起出現的畫面少之又少，辜寬敏最後用「完美」兩字註解辜振甫的一生，親情，最終還是超越政治。

台獨大老吳澧培 社會主義吳澍培

吳澍培（左圖）、吳澧培（右圖）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

吳澧培是旅美銀行家，台獨運動參與者，扁政府時擔任總統府資政，蔡英文政府去年重返執政後，他曾不斷砲打前行政院長林全，點名林全不下台，蔡英文就「沒有明天」。

吳澧培的獨，相對二哥吳澍培的統與社會主義，可說南轅北轍。吳澍培傾統，他是在國民黨威權統治下的白色恐怖時代，因參加共產黨外圍組織讀書會入獄，出獄還組了政治受難者協會，自己擔任會長。吳澍培不改其信仰，還曾與統派人士登陸和習近平見過面，不減社會主義的熱情。

陳明仁國民黨 陳明文藍轉民進黨

陳明仁（左圖）、陳明文（右圖）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

嘉義縣林派掌門人陳明文由國民黨轉民進黨後，讓國民黨從此在嘉義縣政壇幾無翻身機會。陳明文從政一路順遂，從無敗績，但其兄長陳明仁則坎坷許多，擔任國民黨國大黨團書記長時，因為修憲延任案辭去職務，兩次參選立委皆落選。

2008年總統大選，陳明文、陳明仁各擁民進黨、國民黨總統候選人，馬英九當時親自拜會陳明仁，親送全國競選總部顧問聘書，陳明仁表態支持馬英九，但陳明仁強調，只是對民進黨執政八年徹底失望，與陳明文並沒有任何關聯。

許舒翔 許舒博的政治路和手足情

許舒博（左圖）、許舒翔（右圖）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

另一對兄弟檔相對論，是許舒翔和許舒博。2016年8月，民進黨總統候選人蔡英文雲林縣後援會舉行成立大會，環球科技大學校長許舒翔替蔡英文站台，並擔任後援會總會長，之後遭到國民黨中常會做出開除黨籍的最嚴重處分。

許舒翔出身政治世家，父親許文志是雲林縣前縣長，還曾任國民黨組工會主任，弟弟是國民黨前立委許舒博。早在2014年雲林縣長選舉時，許舒翔從不參選到表態支持綠營李進勇，反而不挺藍營張榮味胞妹張麗善，當時許舒翔的舉動，就引起地方震驚。