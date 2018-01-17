費鴻泰轟稅改案逕付二讀太霸道 柯建銘道歉了

2018-01-17 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院臨時會今召集朝野協商，討論攸關租稅改革的「所得稅法」部分條文修正草案。全案共37條文，朝野立委討論四個半小時，對多數條文都有共識，最後保留8條條文待財政部評估影響。

民進黨團日前在院會變更議程，將稅改相關法案表決逕付二讀，包括政院版和三個在野黨團的提案一併送入朝野協商，引發在野黨團大表不滿。

第四會期擔任財政委員會召委、主導稅改案排審的國民黨立委費鴻泰，在協商時抨擊民進黨團總召柯建銘，他在委員會排了4次審查，是很有誠意要處理稅改案，民進黨直接抽出來送院會逕付二讀，是非常蠻橫霸道的做法，「我對柯建銘非常有意見！」

費鴻泰指出，他在委員會擔任召委，當然會使用一些議事技巧，但是每周都有要求財政部與請託民進黨籍召委郭正亮，回去向行政院說明稅改相關進度，也多次表達過國民黨團對此案的態度，財政部長許虞哲和郭正亮都可以作證。「柯建銘對我不信任，至少你欠我一個道歉」。

柯建銘後來回應，行政院將稅改案送入立院後，其他民進黨也可以主導審查，但是他主動打電話給費鴻泰，表達可以給國民黨排審，「以費鴻泰的能量，如果要逆向操作，老實講，我搞不過你。」他坦言，費鴻泰在財委會很資深，但稅改案遲未有進度，他拜託過很多次，「我天天在煩惱」。

柯建銘在協商尾聲也釋出善意，強調這次協商是臨時會以來「氣氛最好的一次」，費鴻泰也當過黨鞭，知道他的擔心，「我抱歉，但如果不這樣做，我睡不著覺，」請諒解（逕付二讀）是不得不的做法。